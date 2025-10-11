'Trump está com saúde excepcional', diz médico após check-up

O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, está com "saúde excepcional", disse seu médico na sexta-feira (10/10), após ele ter passado por um check-up que incluiu exames laboratoriais e avaliações preventivas de saúde no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Trump passou cerca de três horas no hospital em Bethesda, Maryland, nesta manhã, para o que seu médico, o capitão da Marinha Sean Barbabella, chamou de "avaliação de acompanhamento programada", que era "parte de seu plano de manutenção de saúde contínua". Enquanto estava lá, Trump também tomou sua vacina anual contra a gripe, bem como uma vacina de reforço contra a Covid-19.

"O presidente Donald J. Trump continua com uma saúde excepcional, apresentando um forte desempenho cardiovascular, pulmonar, neurológico e físico", escreveu Barbabella em um memorando de uma página divulgado na noite de sexta-feira pela Casa Branca. O médico observou no memorando que a avaliação ajudou a preparar as próximas viagens de Trump ao exterior e incluiu imagens avançadas, exames laboratoriais e avaliações preventivas de saúde.

O presidente viajará para o Oriente Médio neste fim de semana e tem voo marcado para a Ásia no final deste mês.

Barbabella também disse que avaliou a idade cardíaca de Trump, que era cerca de 14 anos mais jovem do que sua idade cronológica. Trump tem 79 anos e era o presidente mais velho dos Estados Unidos quando assumiu o cargo.

Esta semana, a Casa Branca descreveu inicialmente a visita de Trump ao hospital como um "check-up anual de rotina", embora Trump já tivesse feito seu exame físico anual em abril. O presidente então chamou-o de "exame físico semestral".

O exame físico de Trump em abril constatou que ele estava "totalmente apto" para servir como comandante-chefe. O resumo de três páginas do exame feito por Barbabella informou, na ocasião, que ele havia perdido 9 kg desde um exame médico em junho de 2020 e afirmou que ele tem um "estilo de vida ativo" que "continua a contribuir significativamente" para o bem-estar do presidente.

Em julho, a Casa Branca anunciou que Trump havia passado recentemente por um check-up médico após notar um "leve inchaço" na parte inferior das pernas e foi diagnosticado com uma condição comum em idosos que causa acúmulo de sangue nas veias. Testes realizados pela unidade médica da Casa Branca mostraram que Trump tem insuficiência venosa crônica, que ocorre quando pequenas válvulas dentro das veias que normalmente ajudam a mover o sangue contra a gravidade gradualmente perdem a capacidade de funcionar corretamente.

No exame físico de abril, Trump também passou por um breve teste de triagem para avaliar diferentes funções cerebrais.

Os presidentes têm grande discricionariedade sobre quais informações de saúde decidem divulgar ao público. O resumo do exame de Trump em abril incluía informações sobre seu peso, índice de massa corporal, cirurgias anteriores, exames de saúde mental, níveis de colesterol e pressão arterial.

Quando a porta-voz Karoline Leavitt discutiu os resultados do diagnóstico de insuficiência venosa crônica na sala de imprensa, ela observou que a Casa Branca estava divulgando detalhes do check-up para dissipar rumores sobre a saúde de Trump. Na época, Trump era frequentemente visto com hematomas nas mãos.

O presidente republicano também usou repetidamente a questão da saúde como arma política. Ele questionou repetidamente a saúde mental e física de seu antecessor democrata, o presidente Joe Biden, e destacou que passou por testes cognitivos que Biden não fez.

Biden ignorou essas críticas e disse que estava apto para exercer o cargo, mas desistiu da corrida pela Casa Branca em 2024 depois que um debate desastroso com Trump levantou dúvidas sobre sua aptidão para o cargo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular