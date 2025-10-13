Futuro do acordo de paz em Gaza tem dia decisivo

Esta segunda-feira (13/10) é determinante para o rumo da situação na Faixa de Gaza — e, em uma perspectiva mais ampla, do futuro imediato do Oriente Médio. Como parte da primeira fase do acordo de paz de 20 pontos proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Hamas aceitou entregar os 20 reféns israelenses vivos que ainda tem em mãos, além dos restos mortais de 28; Israel, em troca, comprometeu-se a libertar 250 presos ligados ao Hamas e 1.700 palestinos detidos durante a guerra. Ontem, havia discussões de última hora, com o Hamas tentando trocar alguns nomes da lista de presos a serem soltos. A entrega dos sequestrados estava prevista para ser finalizada por volta das 8h no horário local, início da madrugada desta segunda no Brasil.

Logo após a troca esperada, começará, no Egito, a Cúpula pela Paz, uma reunião de líderes internacionais destinada à formalização do acordo e a discutir os próximos passos. Trump estará em Sharm-el-Sheik. Antes, irá a Tel-Aviv para encontrar os reféns libertados pelo Hamas. Para a cúpula, também são aguardados o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres; os primeiros-ministros da França, Emmanuel Macron; do Reino Unido, Keir Starmer; e da Itália, Giorgia Meloni; além do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e de representantes de países árabes. Tanto Israel quanto o Hamas não estarão presentes.

Nesse domingo (12/10), uma fonte diplomática, que falou à agência de notícias AFP sob anonimato, afirmou que os países mediadores do acordo de cessar-fogo assinarão durante a cúpúla um documento no qual se colocarão como garantidores da paz na região. Esse grupo deverá ser formado por EUA, Egito, Catar e, provavelmente, Turquia.

Desarmamento?

A instabilidade crônica na região, contudo, não autoriza que simplesmente se imagine um futuro próximo livre de preocupações diárias e imensos desafios. No domingo, por exemplo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que o país obteve "enormes vitórias" na guerra, mas alertou que "a luta não acabou".

"Juntos, alcançamos enormes vitórias, vitórias que surpreenderam o mundo inteiro. E quero dizer a vocês: em todos os lugares onde lutamos, fomos vitoriosos, mas, ao mesmo tempo, devo dizer a vocês que a luta não acabou", afirmou o primeiro-ministro em discurso à nação.

Do lado do Hamas, surgiram declarações semelhantes, deixando em aberto a possibilidade de retomada da guerra. Uma das previsões para a segunda etapa do acordo de paz é a retirada do movimento palestino de qualquer nova administração de Gaza (o que o Hamas diz aceitar) e o desarmamento do grupo — ponto que os palestinos tentam evitar, ao menos de imediato.

Ao embarcar para a viagem a Israel, na tarde de domingo, Trump foi questionado sobre as declarações de Netanyahu. Respondeu prontamente: "A guerra acabou, ok?" E prosseguiu, prevendo que o fim das hostilidades se manterá: "As pessoas estão cansadas".

Uma fonte do Hamas próxima à equipe negociadora confirmou que o movimento não participará do novo governo de Gaza. "O Hamas não participará de maneira alguma na fase de transição, o que significa que renunciou ao controle da Faixa, mas continua sendo parte fundamental do tecido social palestino", disse a fonte. "O Hamas aceita uma trégua de longo prazo e que suas armas não sejam utilizadas em hipótese alguma durante esse período, exceto em caso de ataque israelense contra Gaza."

Uma das expectativas em relação à cúpula no Egito é justamente em relação à engenharia que será feita para um eventual desarmamento do Hamas e, ao mesmo tempo, uma garantia de que Israel será contida e impedida de recomeçar os ataques militares. A resposta começará com a definição de como será feita a administração da Faixa de Gaza a partir de agora. Trump propôs um governo provisório liderado por ele próprio. A sugestão enfrenta resistências, e a opção mais comentada nos bastidores pré-cúpula prevê apenas que a segurança seja garantida por uma força internacional de estabilização, com formação ainda a ser definida.





Desespero marca retomada de ajuda

Dezenas de caminhões de ajuda humanitária entraram nesse domingo (12/10) na Faixa de Gaza, durante o terceiro dia do cessar-fogo entre Israel e Hamas. Foram imediatamente cercados por centenas de palestinos, desesperados em busca de alimentos e itens básicos de higiene. Houve confusão. Parte dos pacotes foi retirada à força dos veículos.

O desespero é pungente e compeensível: Tel-Aviv usou o bloqueio da região como arma na guerra. Asfixiou a entrada de ajuda. A Organização das Nações Unidas (ONU) apontou que parte expressiva de Gaza sofria com fome generalizada. Mortes por desnutrição foram relatadas e confirmadas por órgãos internacionais humanitários.

Até domingo, pouco mais de 500 mil palestinos expulsos pelos bombardeios israelenses já tinham voltado à Cidade de Gaza. E encontrado ruínas. Sem casas, sem comida e sem infraestrutura básica funcionando, dependem de entrega massiva de mantimentos para sobreviver. É um dos desafios urgentes para o futuro imediato de Gaza.

Gargalos continuam

Mesmo com a intensificação da entrada de ajuda, organizações humanitárias, como o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), alertaram que ainda não foram resolvidos os gargalos que impedem a chegada da quantidade exigida pela gravidade do cenário. Até ontem, seguia existindo apenas um ponto de entrada permitido para os caminhões, na fronteira com o Egito. Havia centenas de veículos à espera de revista pelas forças israelenses antes de poderem seguir viagem com comida, suprimentos médicos e material de apoio (como tendas e combustível).

Dos cerca de 2 milhões de palestinos, cerca de 90% tiveram que se deslocar durante a guerra. Estima-se que a ONU e os grupos de ajuda humanitária não conseguiram entregar mais do que 20% do socorro necessário devido ao bloqueio de Israel nos últimos meses.



