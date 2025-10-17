InícioMundo
Acidente de ônibus na Sérvia deixa mortos e 80 feridos

Acidente ocorreu em uma rodovia que conecta a cidade de Sremska Mitrovica à localidade de Jarak, cerca de 60 quilômetros a oeste da capital, Belgrado

Os 80 feridos foram levados para hospitais, mas nenhuma informação sobre o seu estado de saúde foi divulgada. Imagem ilustrativa - (crédito: freepik)
Pelo menos duas pessoas morreram e 80 ficaram feridas após um ônibus que transportava trabalhadores de uma fábrica sair da pista e capotar no noroeste da Sérvia, informou o governo.

O acidente ocorreu em uma rodovia que conecta a cidade de Sremska Mitrovica à localidade de Jarak, cerca de 60 quilômetros a oeste da capital, Belgrado.

O Ministério do Interior indicou que ainda não se sabe a causa pela qual o veículo saiu da pista. Imagens divulgadas pela polícia mostram o ônibus capotado em uma vala. 

Os 80 feridos foram levados para hospitais, mas nenhuma informação sobre o seu estado de saúde foi divulgada.

AF
AF

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 17/10/2025 15:35
