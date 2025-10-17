Acidente de ônibus na Sérvia deixa mortos e 80 feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e 80 ficaram feridas após um ônibus que transportava trabalhadores de uma fábrica sair da pista e capotar no noroeste da Sérvia, informou o governo.
O acidente ocorreu em uma rodovia que conecta a cidade de Sremska Mitrovica à localidade de Jarak, cerca de 60 quilômetros a oeste da capital, Belgrado.
O Ministério do Interior indicou que ainda não se sabe a causa pela qual o veículo saiu da pista. Imagens divulgadas pela polícia mostram o ônibus capotado em uma vala.
Os 80 feridos foram levados para hospitais, mas nenhuma informação sobre o seu estado de saúde foi divulgada.
postado em 17/10/2025 15:35