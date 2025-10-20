AWS, nuvem da Amazon, tem pane e afeta sites e aplicativos no mundo todo

A plataforma de serviços em nuvem da Amazon, a Amazon Web Services (AWS), está fora do ar nesta segunda-feira (20/10). A instabilidade afeta sites e aplicativos ao redor do mundo, como o Fortnite, Zoom e Snapchat.
O Downdetector, site que monitora interrupções de serviços na internet, disse à BBC que recebeu mais de quatro milhões de relatos de problemas em todo o mundo apenas nesta manhã, o que representa mais que o dobro dos 1,8 milhão de relatos recebidos diariamente.
A lista de serviços afetados inclui:
- Snapchat
- Zoom
- Roblox
- Clash Royale
- My Fitness Pal
- Life360
- Clash of Clans
- Fortnite
- Canva
- Wordle
- Signal
- Coinbase
- Duolingo
- Slack
- Smartsheet
- PokemonGo
- Epic Games
- PlayStation Network
- Peloton
- Rocket League
Em comunicado publicado nesta manhã, a AWS disse que observa a recuperação na maioria dos serviços afetados. "Podemos confirmar que os serviços e recursos globais que dependem do US-EAST-1 também se recuperaram. Continuamos trabalhando para a resolução completa e forneceremos atualizações assim que tivermos mais informações para compartilhar", afirmou o serviço.
"Embora a maioria das operações tenha sido recuperada, as solicitações para iniciar novas instâncias do EC2 (ou serviços que iniciam instâncias do EC2, como o ECS) na região US-EAST-1 ainda apresentam taxas de erro maiores. Continuamos trabalhando para a resolução completa. Se você ainda estiver com problemas para resolver os endpoints do serviço DynamoDB na região US-EAST-1, recomendamos limpar seus caches de DNS", disse a AWS.
O bilionário Elon Musk, dono da rede social X, ironizou a instabilidade da AWS indiretamente. "X, querida, você está acordada?", publicou.
????, babe, you up? https://t.co/QvsPCVMA3d— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025
Subsidiária da Amazon, a AWS é uma plataforma de computação remota (cloud) que fornece serviços às empresas como armazenamento, bancos de dados ou inteligência artificial.
