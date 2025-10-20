AWS, nuvem da Amazon, tem pane e afeta sites e aplicativos no mundo todo

Em comunicado publicado nesta manhã, a AWS disse que observa a recuperação na maioria dos serviços afetados - (crédito: Christian Wiediger/Unsplash)

A plataforma de serviços em nuvem da Amazon, a Amazon Web Services (AWS), está fora do ar nesta segunda-feira (20/10). A instabilidade afeta sites e aplicativos ao redor do mundo, como o Fortnite, Zoom e Snapchat.

O Downdetector, site que monitora interrupções de serviços na internet, disse à BBC que recebeu mais de quatro milhões de relatos de problemas em todo o mundo apenas nesta manhã, o que representa mais que o dobro dos 1,8 milhão de relatos recebidos diariamente.

A lista de serviços afetados inclui:

Snapchat

Zoom

Roblox

Clash Royale

My Fitness Pal

Life360

Clash of Clans

Fortnite

Canva

Wordle

Signal

Coinbase

Duolingo

Slack

Smartsheet

PokemonGo

Epic Games

PlayStation Network

Peloton

Rocket League

Em comunicado publicado nesta manhã, a AWS disse que observa a recuperação na maioria dos serviços afetados. "Podemos confirmar que os serviços e recursos globais que dependem do US-EAST-1 também se recuperaram. Continuamos trabalhando para a resolução completa e forneceremos atualizações assim que tivermos mais informações para compartilhar", afirmou o serviço.

"Embora a maioria das operações tenha sido recuperada, as solicitações para iniciar novas instâncias do EC2 (ou serviços que iniciam instâncias do EC2, como o ECS) na região US-EAST-1 ainda apresentam taxas de erro maiores. Continuamos trabalhando para a resolução completa. Se você ainda estiver com problemas para resolver os endpoints do serviço DynamoDB na região US-EAST-1, recomendamos limpar seus caches de DNS", disse a AWS.

O bilionário Elon Musk, dono da rede social X, ironizou a instabilidade da AWS indiretamente. "X, querida, você está acordada?", publicou.



Subsidiária da Amazon, a AWS é uma plataforma de computação remota (cloud) que fornece serviços às empresas como armazenamento, bancos de dados ou inteligência artificial.

Com informações da BBC e AFP*