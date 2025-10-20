InícioMundo
AWS, nuvem da Amazon, tem pane e afeta sites e aplicativos no mundo todo

A instabilidade afeta sites e aplicativos ao redor do mundo, como o Fortnite, Zoom e Snapchat

Em comunicado publicado nesta manhã, a AWS disse que observa a recuperação na maioria dos serviços afetados - (crédito: Christian Wiediger/Unsplash)
Em comunicado publicado nesta manhã, a AWS disse que observa a recuperação na maioria dos serviços afetados - (crédito: Christian Wiediger/Unsplash)

A plataforma de serviços em nuvem da Amazon, a Amazon Web Services (AWS), está fora do ar nesta segunda-feira (20/10). A instabilidade afeta sites e aplicativos ao redor do mundo, como o Fortnite, Zoom e Snapchat.

O Downdetector, site que monitora interrupções de serviços na internet, disse à BBC que recebeu mais de quatro milhões de relatos de problemas em todo o mundo apenas nesta manhã, o que representa mais que o dobro dos 1,8 milhão de relatos recebidos diariamente.

A lista de serviços afetados inclui:

  • Snapchat
  • Zoom
  • Roblox
  • Clash Royale
  • My Fitness Pal
  • Life360
  • Clash of Clans
  • Fortnite
  • Canva
  • Wordle
  • Signal
  • Coinbase
  • Duolingo
  • Slack
  • Smartsheet
  • PokemonGo
  • Epic Games
  • PlayStation Network
  • Peloton
  • Rocket League

Em comunicado publicado nesta manhã, a AWS disse que observa a recuperação na maioria dos serviços afetados. "Podemos confirmar que os serviços e recursos globais que dependem do US-EAST-1 também se recuperaram. Continuamos trabalhando para a resolução completa e forneceremos atualizações assim que tivermos mais informações para compartilhar", afirmou o serviço.

"Embora a maioria das operações tenha sido recuperada, as solicitações para iniciar novas instâncias do EC2 (ou serviços que iniciam instâncias do EC2, como o ECS) na região US-EAST-1 ainda apresentam taxas de erro maiores. Continuamos trabalhando para a resolução completa. Se você ainda estiver com problemas para resolver os endpoints do serviço DynamoDB na região US-EAST-1, recomendamos limpar seus caches de DNS", disse a AWS.

O bilionário Elon Musk, dono da rede social X, ironizou a instabilidade da AWS indiretamente. "X, querida, você está acordada?", publicou.

Subsidiária da Amazon, a AWS é uma plataforma de computação remota (cloud) que fornece serviços às empresas como armazenamento, bancos de dados ou inteligência artificial.

Com informações da BBC e AFP*

