Avião derrapa e mata duas pessoas em Hong Kong

Um avião de carga saiu da pista, nesta segunda-feira (20/10), durante o pouso em Hong Kong. A aeronave atingiu um carro de segurança e caiu no mar. Dois funcionários do aeroporto morreram no acidente.
O Aeroporto Internacional de Hong Kong disse que está empenhado em trabalhar em estreita colaboração com todas as autoridades para garantir uma investigação aprofundada sobre o acidente.
A aeronave envolvido no acidente era um Boeing 747-400 de carga da companhia ACT Airlines, alugado pela Emirates SkyCargo. O voo chegava de Dubai.
"Estamos profundamente tristes com a trágica perda de dois queridos colegas no incidente desta manhã na Pista Norte. Ambos foram membros dedicados da nossa família do aeroporto, tendo servido com compromisso durante muitos anos. É difícil expressar em palavras o quão profundamente esta perda nos afeta", disse o aeroporto.
Os funcionários estavam realizando tarefas de patrulha fora da zona da pista quando o avião de carga perdeu o controle, desviou da pista e atingiu o carro de segurança.
Com informações da AFP*
