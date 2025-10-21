Influenciadora de 29 anos morre após complicações em parto domiciliar

A influenciadora australiana Stacey Hatfield, de 29 anos, morreu após sofrer uma complicação rara durante o parto domiciliar do primeiro filho, Axel. A morte, que ocorreu em 29 de setembro, foi divulgada por Nathan Warnecke, marido da influencer, neste domingo (19/10). O comunicado foi publicado por meio das redes sociais.

De acordo com informações da revista People, Stacey deu à luz com sucesso, mas sofreu uma complicação súbita logo após o parto, descrita por Nathan como “imprevista e extremamente rara”. A equipe médica presente tentou conter a situação e acionou socorro emergencial, mas, mesmo com a transferência imediata ao hospital, a influenciadora não resistiu.

“É com pesar que compartilho com vocês o falecimento inesperado da minha linda esposa, alma gêmea e melhor amiga”, escreveu o marido em sua publicação. “Stace faleceu em 29 de setembro de 2025, após dar à luz com sucesso nosso primeiro filho, Axel, em casa."

A causa exata da complicação ainda não foi divulgada oficialmente. O caso é investigado por autoridades médicas australianas. A publicação ressalta que os profissionais que acompanharam o parto agiram rapidamente, mas o quadro evoluiu de forma irreversível.

Uma referência em vida natural e alimentação saudável

Nutricionista e criadora de conteúdo, Stacey era conhecida por divulgar hábitos alimentares saudáveis e um estilo de vida natural em seu perfil Natural Spoonfuls, onde reunia milhares de seguidores. Suas receitas e conselhos sobre alimentação “low-tox” (baixa exposição a toxinas no cotiano) inspiravam famílias a adotar uma rotina mais equilibrada, baseada em alimentos simples e acessíveis.

Stacey via o parto domiciliar como uma extensão de sua filosofia de vida — natural, humanizada e voltada para o bem-estar.

Na publicação feita no Instagram, Nathan Warnecke descreveu a dor da perda e o impacto que a companheira teve em sua vida. “Ela era a luz da minha vida e a razão pela qual eu me levantava de manhã. Palavras não podem fazer justiça ao quão devastador isso é para mim e para todos que a conheciam e amavam. O mundo é menos brilhante sem ela”, afirmou.

O caso está sob análise de um perito médico-legal da Austrália, que busca determinar a natureza exata da complicação e se houve falhas no atendimento. De acordo com o portal ABC News, autoridades de saúde australianas afirmam que, embora partos domiciliares possam ser seguros em condições específicas, complicações inesperadas, como hemorragias ou embolias, exigem resposta médica imediata e acesso rápido a hospitais.

Stacey deixa o marido, Nathan, e o pequeno Axel, que agora cresce cercado por lembranças e histórias de uma mãe que inspirou milhares de pessoas a buscarem uma vida mais saudável e gentil. “Ela era o ser humano mais bonito, amoroso e disciplinado que já conheci”, escreveu Nathan nas redes sociais.

















