Morre Liz Lin Ruoyu, influenciadora de beleza, aos 36 anos

A influenciadora digital taiwanesa Liz Lin Ruoyu, conhecida pelos conteúdos de beleza e lifestyle, morreu aos 36 anos. A notícia foi confirmada pelo marido da influenciadora no último domingo (10/8) em um post emocionante no perfil dela.

Liz tinha mais de 140 mil seguidores no Instagram e produzia conteúdo há mais de 10 anos. "Liz sempre foi uma garota sorridente, cheia de luz e amor. Ela sempre foi curiosa por coisas novas, especialmente animais, e era infinitamente gentil e atenciosa. Ela sempre teve um gosto único e encantador, e sempre usou sua visão e criatividade para adicionar beleza e inspiração ao mundo", escreveu o marido.

Ele destacou que a esposa não se considerava uma formadora de opinião, mas uma amiga dos seguidores. “Ela sempre respondeu de todo o coração a todas as mensagens porque realmente se importava e era verdadeiramente grata a todos que a apoiaram”, garantiu.

Ele também agradeceu às marcas que apoiaram o trabalho da esposa e disse que vai manter o perfil dela ativo. “Embora Liz tenha falecido discretamente, a beleza e o amor que ela deixou para trás estarão sempre conosco. Como marido, compilei um vídeo comemorativo dos momentos maravilhosos que passamos juntos em memória de Liz. A música é de uma banda japonesa que Liz e eu amamos. Adaptei um pouco a letra para refletir meus pensamentos e sentimentos por Liz. Através deste vídeo, você pode relembrar a alegria e a felicidade que Liz teve”, explicou.

“A conta de Liz no Instagram permanecerá aberta; esperamos que ela seja um lugar para os fãs se lembrarem dela para sempre. Agradecemos seu amor e companheirismo ao longo do caminho. Ela saberá disso, e acreditamos que Liz viverá uma vida despreocupada e feliz do outro lado do arco-íris. Sentiremos sua falta para sempre”, finalizou.

A causa da morte não foi revelada. Liz começou a compartilhar conteúdo online em 2012, publicando dicas e tutoriais de beleza, além de interagir diretamente com os seguidores. Seu último post foi em 3 de junho, quando mostrou diferentes modelos de óculos de sol durante uma maratona de compras.

Além do trabalho como criadora de conteúdo, Liz também investiu na música e lançou, em 2022, seu single de estreia, “Mist”.