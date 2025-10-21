Parte da Casa Branca é demolida para construir salão de festas; veja vídeo

Máquinas e escavadeiras começam a derrubar, na segunda-feira (20/10), parte da Ala Leste da Casa Branca para dar lugar a um novo salão de festas idealizado pelo presidente Donald Trump. O projeto, avaliado em 250 milhões de dólares, marca a maior ampliação da residência presidencial em mais de um século.
Trump afirmou que o novo salão será financiado com recursos de doadores privados. A ala leste da Casa Branca é o local onde, tradicionalmente, as primeiras-damas dos Estados Unidos têm os escritórios. O presidente trabalha na ala oeste, e o casal presidencial mora na mansão principal.
Veja o vídeo:
O novo salão de festas terá 8,300 m² e capacidade para mil pessoas. Segundo Trump, o espaço é necessário para realizar jantares de Estado muito maiores e outros eventos que atualmente acontecem sob uma tenda.
Na semana passada, Trump organizou um jantar luxuoso na Casa Branca para os doadores do novo salão. Entre os convidados estavam representantes de gigantes da tecnologia como Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft e Palantir.
Com informações da AFP*
