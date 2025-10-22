Chanceler argentino renuncia antes de eleições legislativas

Werthein havia assumido o cargo em outubro de 2024 - (crédito: LUIS ROBAYO / AFP)

O chanceler argentino, Gerardo Werthein, apresentou sua renúncia ao presidente ultraliberal Javier Milei quatro dias antes das eleições legislativas, informou nesta quarta-feira (22/10) a imprensa local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A renúncia foi entregue na noite de terça-feira com data para a próxima segunda-feira, quando se espera que o presidente Milei faça mudanças no gabinete após o resultado das eleições.

Werthein havia assumido o cargo em outubro de 2024, quando sua antecessora, Diana Mondino, foi removida após votar a favor do levantamento do bloqueio dos Estados Unidos a Cuba nas Nações Unidas, uma posição histórica da Argentina.

Leia também: Presidente do Peru declara estado de emergência em Lima por onda de violência

Nas últimas semanas, o chanceler foi criticado nas redes sociais por apoiadores de Milei devido ao fracasso da reunião bilateral de 14 de outubro entre o presidente argentino e seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro foi reduzido a uma saudação e um almoço na Casa Branca, com declarações confusas sobre o apoio financeiro dos Estados Unidos, que Trump condicionou a uma vitória do partido de Milei no domingo.

O chanceler esperava um apoio presidencial frente às críticas, mas isso não ocorreu, detalharam fontes anônimas à imprensa local.

Fontes do governo e da Chancelaria não responderam aos pedidos de comentários da AFP.

O anúncio da renúncia ocorre em um contexto de crise financeira com uma corrida cambial que não cessa, apesar do apoio bilionário do governo de Trump ao seu aliado Milei.

Durante seu ano à frente da Chancelaria, Werthein executou uma política de alinhamento com os Estados Unidos e Israel, que o presidente Milei considera seus principais aliados.

Antes de ocupar a Chancelaria, Werthein foi o embaixador argentino nos Estados Unidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular