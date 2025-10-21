Trump cobra mais de R$ 1 bilhão do próprio governo, diz New York Times

The New York Times aponta que a situação é "sem precendetes" na história dos EUA e que indica sérios conflitos éticos na administração Trump - (crédito: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está exigindo do Departamento de Justiça uma indenização de US$ 230 milhões (R$ 1,238 bilhão) pelas investigações federais contra ele realizadas durante o governo de Joe Biden. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (21/10), pelo jornal norte-americano The New York Times.

Segundo a publicação, a situação não tem paralelos na história do país e é o “exemplo mais flagrante até agora de potenciais conflitos éticos criados pela nomeação de ex-advogados do presidente para o topo do Departamento de Justiça”.

O Times também aponta que fontes anônimas citam indenizações que incluem uma investigação do FBI sobre a influência russa na campanha presidencial de Trump em 2016 e as buscas em Mar-a-Lago, residência do presidente na Flórida, em 2022.

Durante a última ocasião, agentes do FBI encontraram uma série de documentos marcados como “confidencial” e “ultra-secreto” no local. Até um banheiro da residência foi utilizado para armazenar caixas com documentos.

Trump já havia citado o caso durante uma solenidade no Salão Oval da Casa Branca. “Tenho um processo que estava indo muito bem, e quando me tornei presidente, pensei: vou me processar. Não sei como resolver o processo, vou dizer: Me deem X dólares, e não sei o que fazer com o processo”, declarou.

A fala do presidente foi feita ao lado do diretor do FBI, Kash Patel, da procuradora-geral Pam Bondi e o vice Todd Blanch. O regulamento do Departamento de Justiça estabelece que Blanch seja uma das duas pessoas elegíveis para assinar um acordo do tipo.

O vice-procurador já atuou como principal advogado de defesa de Trump e, em fevereiro, afirmou que a relação de advogado-cliente com o presidente ainda permanece. O chefe da divisão cível do Departamento também é aliado do presidente: Stanley Woodward Jr já representou assessores de Trump em investigações relacionadas à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Caso um acordo de indenização seja feito, o Departamento de Justiça não exige um anúncio público. Ou seja, Trump pode receber a quantia sem que seja feita uma declaração oficial.