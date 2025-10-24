Índia testa semeadura de nuvens para lutar contra poluição em Nova Délhi

Crianças caminham perto do Portão da Índia envoltas em poluição atmosférica em Nova Déli em 13 de novembro de 2024 - (crédito: Money SHARMA / AFP)

Com a capital Nova Délhi coberta por uma nuvem tóxica, a Índia testou pela primeira vez a semeadura de nuvens, um método que consiste em pulverizar um produto químico a partir de um avião para provocar chuva e remover do ar as partículas mortais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As autoridades da megalópole, em colaboração com o Instituto Indiano de Tecnologia de Kanpur, realizaram um primeiro teste na tarde de quinta-feira (23/10) com um avião monomotor Cessna sobre Burari, cidade localizada ao norte da capital.

"Aconteceu um voo de teste de semeadura de nuvens", anunciou Manjinder Singh Sirsa, ministro do Meio Ambiente de Délhi, em um comunicado publicado na noite de quinta-feira.

Leia também: Névoa tóxica asfixia a capital da Índia e afeta 30 milhões de pessoas

"Se as condições permanecerem favoráveis, Délhi experimentará sua primeira chuva artificial em 29 de outubro", anunciou Rekha Gupta, a ministra-chefe da região.

A natureza do produto químico utilizado no teste não foi informada até o momento. A megalópole, com mais de 30 milhões de habitantes, aparece regularmente na lista de capitais mais poluídas do planeta.

A cada inverno, o ar frio fica retido sob uma camada de ar mais quente, o que forma uma espécie de "tampa" que impede que a nuvem tóxica — gerada pelas fábricas, pelo tráfego de automóveis e pelas queimadas agrícolas — se dissipe.

Os níveis de micropartículas PM2.5, as mais perigosas porque penetram no sangue, alcançam em alguns dias até 60 vezes o nível máximo diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Desde o início da semana, o nível de poluição aumentou, em particular após o Diwali, a festa hindu das luzes, durante a qual os moradores utilizam fogos de artifício e rojões, altamente poluentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular