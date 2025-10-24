Empresa alemã faz piada com elevador utilizado por ladrões no Louvre

Criminosos utilizaram equipamento fabricado pela Böck Agilo para retirar itens de valor de dentro do museu parisiense - (crédito: Reprodução/X)

O ousado roubo de joias no Museu do Louvre, na França, rendeu fama a mais gente do que os ladrões. A empresa alemã Böcker Agilo, fabricante do elevador de móveis utilizado pelos criminosos na fuga, aproveitou a repercussão do crime bilionário para fazer uma ação publicitária dos produtos.

“Da próxima vez que você precisar que as coisas andem rápido, o Böcker Agilo transporta seus tesouros de até 400 kg a 42 metros por minuto — silenciosamente graças ao motor elétrico de 230 V”, escreveu a empresa em uma publicação nas redes sociais.

O anúncio viralizou rapidamente no Instagram. “E depois dizem que os alemães não têm humor”, ironiza um dos comentários. Outros elogiam a sagacidade do time de marketing da empresa, sediada em Werne.

Imagens de vídeo mostram que os ladrões utilizaram um elevador da marca para retirar as joias avaliadas em mais de US$ 100 milhões do Museu pela janela. A invasão ocorreu em plena luz do dia. Até o momento, ninguém foi preso.