Furacão Melissa atinge categoria máxima no Caribe

Um poste de luz caído da Jamaica Public Service Company é visto na estrada principal da praia de Sugar Man, em Hellshire, na paróquia de St. Catherine, perto de Portmore, enquanto a Jamaica começa a sentir os efeitos do furacão Mellisa em 26 de outubro de 2025 - (crédito: RICARDO MAKYN / AFP)

O furacão Melissa alcançou nesta segunda-feira (27/10) a categoria máxima, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, que emitiu um alerta para possíveis "inundações catastróficas" na Jamaica, inclusive antes da chegada da tempestade ao país caribenho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Melissa agora é um furacão de categoria 5", escreveu o NHC em seu boletim mais recente. "Os ventos destrutivos, marés de tempestade e inundações catastróficas vão piorar na Jamaica ao longo do dia e durante a noite".

Pelo menos quatro pessoas morreram na última semana, na passagem do furacão pelo Haiti e República Dominicana, onde provocou chuvas intensas e deslizamentos de terra.

A tempestade está se deslocando a um ritmo preocupantemente lento, o que significa que as áreas em sua trajetória podem enfrentar condições adversas por muito mais tempo.

O NHC indicou que Melissa registra ventos máximos de quase 260 quilômetros por hora. As autoridades preveem até quase um metro de chuva, com possibilidade de inundações repentinas.

"A possibilidade de chuvas extremas, devido à lentidão de movimento, vai provocar uma catástrofe na Jamaica", afirmou Jamie Rhome, vice-diretor do NHC, em uma coletiva de imprensa transmitida pela internet.

"As condições vão piorar muito, muito rapidamente nas próximas horas. Não saia após o pôr do sol", disse.

Depois de passar pela Jamaica, a tempestade deve prosseguir em direção ao norte e atravessar o leste de Cuba na noite de terça-feira, enquanto continua impactando o Haiti e a República Dominicana.

Melissa é a 13ª tempestade nomeada da temporada de furacões do Atlântico, que vai do início de junho até o final de novembro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular