RP Raphaela Peixoto

Ao Correio, Glauco, que é concurseiro iniciante, contou que a ideia surgiu antes mesmo da data do casamento estar marcada e enquanto estudava para concursos - (crédito: Caroline Neves)

O concurseiro Glauco Santana, 38 anos, surpreendeu os convidados, também concurseiros e servidores públicos, em seu casamento com Ramila Freire, 32 anos. Nos votos, fez analogias baseadas em direito administrativo e gestão pública durante o matrimônio. A gravação de um trecho dos votos foi publicada por uma amiga do casal. O vídeo logo viralizou nas redes sociais.

Ao Correio, Glauco contou que a ideia surgiu antes mesmo da data do casamento estar marcada e enquanto estudava para concursos. "De fato, eu já sabia que eu ia querer casar em algum momento e em quanto eu ia estudando, eu ia vendos conteúdos que eu poderia encaixar nos votos dentro do casamento", conta o noivo.

"Foi muito inesperado, porque eu já estava acostumada com a ideia de que ele havia virado concurseiro e um bom concurseiro com bons resultados, mas as outras pessoas não. Então todo mundo foi muito surpreso", relata Ramilla que ressalta que trajetória do casal, que está junto há três anos, vinculada a concurso desde o início do relacionamento.

Leia também: STF desobriga nomeação dentro do número de vagas por limite de gastos

Segundo a servidora pública, eles conheceram após ela mudar-se de Teresina para a capital fluminence para tomar posse no cargo de auditora de controle externo do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). Um colega de trabalho de Ramilla que era amigo da família do noivo que fez a intermediação.

À época, Glauco, formado em Educação Física, trabalhava no setor privado e no terceiro setor e não tinha interesse em concursos. "Minha mãe sempre tentou fazer minha cabeça para que eu estudasse para concurso, mas sempre fui muito avesso a essa ideia", conta. A mudança de mentalidade veio com a maturidade, aos 38 anos, e o desejo de estabilidade de ter um futuro mais tranquilo e mais estável.

Leia também: Último dia de inscrições para o concurso para Corpo de Bombeiros do DF

Ele conta que Ramilla se tornou sua "mentora" e "maior incentivadora" para estudar para concurso. Com sua vasta experiência, Ramila direcionava os estudos de Glauco, indicando o que tinha "cara de cair prova" e o que focar nas revisões, o que, segundo ele, o fez acertar cerca de dez questões a mais em sua primeira prova.

Ramila destacou a alegria de ver o marido se inserir em um universo que "era só meu até então". "Ele não sabia que era uma banca de concurso e do dia para noite a gente estava debatendo o porquê aquela banca cobra daquele jeito, porque aquilo ali tava errado". A parceria, que estabeleceram: ele no foco no conteúdo e ela no método, resultou em duas aprovações: cadastro de reserva em dois concursos — um para o município de Niterói e outro para a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio.

Atualmente, a conciliação da rotina do casal é naturalmente pautada pelo calendário de provas. Ramila, acostumada à "vida de restrição" por uma década, reforça que a vida não para que se estude para concurso. A rotina de estudos de Glauco influenciou até mesmo o planejamento do casamento. A viagem de lua de mel, por exemplo, só foi comprada em cima da hora após esperarem até julho, pois a condição era que o edital do concurso almejado não tivesse sido publicado.

