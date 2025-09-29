A flor que é sucesso em casamentos, enterros e até na culinária

Diversidade

Os crisântemos são conhecidos pela variedade de cores vivas e pela delicadeza. Estima-se que existam mais de 800 tipos de cores, tamanhos e formatos de pétalas. A diversidade se deve ao fato de que a flor é uma híbrida de pelo menos outras cinco espécies. Já o nome, é derivado do gênero botânico da família Asteraceae: Chrysanthemum, que significa flor de ouro.