Netanyahu ordena ataque imediato contra a Faixa de Gaza

Esta foto de satélite obtida do Planet Labs PBC em 27 de outubro mostra uma vista da área de Tel al-Sultan, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, tirada em 23 de outubro de 2025 - (crédito: PLANET LABS PBC / AFP)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou que suas tropas ataquem imediatamente a Faixa de Gaza nesta terça-feira (28/10), após acusar o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos.

Leia também: Forças israelenses anunciam que mataram três palestinos na Cisjordânia

"Após consultas de segurança, o primeiro-ministro Netanyahu ordenou que os militares realizassem poderosos bombardeios na Faixa de Gaza", afirmou um comunicado de seu gabinete.

