Netanyahu ordena ataque imediato contra a Faixa de Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou que suas tropas ataquem imediatamente a Faixa de Gaza nesta terça-feira (28/10), após acusar o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos.
"Após consultas de segurança, o primeiro-ministro Netanyahu ordenou que os militares realizassem poderosos bombardeios na Faixa de Gaza", afirmou um comunicado de seu gabinete.
postado em 28/10/2025 14:22 / atualizado em 28/10/2025 14:26