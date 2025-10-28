Cachorro de grávida "aparece" em ultrassom e viraliza nas redes

Uma simples consulta de rotina se transformou em um dos momentos mais engraçados e inesperados da gravidez de Inês, uma jovem de 26 anos, de Lisboa. Durante um exame de ultrassom realizado em 9 de outubro, ela descobriu, com a ajuda da melhor amiga, que seu bebê se parece incrivelmente com um integrante bastante especial da família: o cachorro Goulash.
“Minha melhor amiga foi a primeira a dizer que o bebê se parece com o Goulash”, contou Inês em entrevista à revista Newsweek. "A partir daí, não conseguimos parar de olhar para a imagem. Quando mandei para meus pais, meu pai imediatamente disse o mesmo. Foi impossível desver depois disso."
O registro do ultrassom mostra o contorno do rosto do bebê, mas, de algum modo, a expressão e as sombras lembraram o focinho do cãozinho resgatado por Inês há alguns anos. A coincidência arrancou risadas da família inteira, e, em pouco tempo, de milhões de internautas.
No vídeo publicado por Inês nas redes sociais, ela brinca sobre suas expectativas para o ultrassom, apenas para revelar que o filho “é a cara do cachorro”. A publicação viralizou rapidamente, acumulando atualmente mais de 2,9 milhões de visualizações.
Goulash, é um cão resgatado quando tinha apenas sete meses, é descrito por Inês como “o mais dócil do mundo”. “Tudo o que ele quer é dormir e receber carinho. Não tenho dúvidas de que será um irmão mais velho maravilhoso”, disse ela. O sucesso inesperado fez do ultrassom um verdadeiro fenômeno de pareidolia, termo usado para descrever a tendência humana de ver rostos ou padrões familiares em imagens aleatórias.
