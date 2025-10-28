InícioMundo
Cachorro de grávida "aparece" em ultrassom e viraliza nas redes

Imagens do exame deixaram a mãe, a família e a internet em crise de riso após perceberem a semelhança entre o bebê e o cachorro Goulash

O registro do ultrassom mostra o contorno do rosto do bebê, mas, de algum modo, a expressão e as sombras lembraram o focinho do cãozinho resgatado por Inês há alguns anos - (crédito: Reprodução/Tiktok)

Uma simples consulta de rotina se transformou em um dos momentos mais engraçados e inesperados da gravidez de Inês, uma jovem de 26 anos, de Lisboa. Durante um exame de ultrassom realizado em 9 de outubro, ela descobriu, com a ajuda da melhor amiga, que seu bebê se parece incrivelmente com um integrante bastante especial da família: o cachorro Goulash.

“Minha melhor amiga foi a primeira a dizer que o bebê se parece com o Goulash”, contou Inês em entrevista à revista Newsweek. "A partir daí, não conseguimos parar de olhar para a imagem. Quando mandei para meus pais, meu pai imediatamente disse o mesmo. Foi impossível desver depois disso."

O registro do ultrassom mostra o contorno do rosto do bebê, mas, de algum modo, a expressão e as sombras lembraram o focinho do cãozinho resgatado por Inês há alguns anos. A coincidência arrancou risadas da família inteira, e, em pouco tempo, de milhões de internautas.

No vídeo publicado por Inês nas redes sociais, ela brinca sobre suas expectativas para o ultrassom, apenas para revelar que o filho “é a cara do cachorro”. A publicação viralizou rapidamente, acumulando atualmente mais de 2,9 milhões de visualizações. 

Goulash, é um cão resgatado quando tinha apenas sete meses, é descrito por Inês como “o mais dócil do mundo”. “Tudo o que ele quer é dormir e receber carinho. Não tenho dúvidas de que será um irmão mais velho maravilhoso”, disse ela. O sucesso inesperado fez do ultrassom um verdadeiro fenômeno de pareidolia, termo usado para descrever a tendência humana de ver rostos ou padrões familiares em imagens aleatórias.

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 28/10/2025 13:08 / atualizado em 28/10/2025 13:09
