Conheça a britânica de 45 anos que continua virgem um ano após casada

Sarah Jones é portadora de uma rara condição que a impede de realizar o coito mesmo após um ano de casada - (crédito: Reprodução/redes sociais)

Apesar de ter se casado virgem por opção, Sarah Jones-Green não chegou a consumar o ato sexual nem mesmo um ano depois de casada. A britânica de 45 anos decidiu, por motivos românticos e religiosos, seguir os passos da mãe, que também casou virgem, porém, na noite de núpcias ela descobriu ter uma condição médica que torna impossível a penetração.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Mulher de 100kg cai sobre o marido e o mata asfixiado

Ela e o marido Martin Green se conheceram em 2020, no aplicativo de relacionamentos Bumble, e chegaram a se casar em setembro de 2024. Durante a lua de mel, Sarah descobriu ser portadora de uma rara condição hereditária chamada hímen microperfurado, que faz com que a membrana himenal cubra quase toda a abertura da vagina, restando apenas um pequeno orifício.

Em uma entrevista ao jornal The Sun, a britânica relatou que a mãe, por portar a mesma condição, teve que fazer uma cirurgia para poder transar. Sarah também relatou que o marido Martin tem sido muito compreensivo com a situação, e estão ansiosos para que a situação se resolva logo.

“Martin e eu estamos mais próximos do que nunca. Mal podemos esperar para consumar nosso amor", disse Sarah, em entrevista ao portal de notícias britânico.

Sarah e o marido estão economizando fundos para a realização de uma consulta particular e, posteriormente, a cirurgia. A virgem de 45 anos reforçou ainda que deseja realizar o procedimento, que não é complexo, o mais rápido possível, pois sonha em ser mãe.

Leia também: Homem simula a própria morte para saber quantas pessoas iriam ao enterro

"Gostaríamos muito de formar uma família, então queremos fazer a cirurgia o mais rápido possível, porque ambos estamos na casa dos 40. Eu realmente quero fazer sexo com meu marido. Tem sido frustrante não conseguir chegar até o fim”, completou Sarah.



*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer

Saiba Mais Mundo Mulher viraliza por ficar com batom 'intacto' após acidente nos EUA

Mulher viraliza por ficar com batom 'intacto' após acidente nos EUA Mundo Os 'heróis de Kharkiv', que resgataram 48 crianças de um jardim de infância atacado por drones russos na Ucrânia

Os 'heróis de Kharkiv', que resgataram 48 crianças de um jardim de infância atacado por drones russos na Ucrânia Mundo Mais de 100 pessoas são mortas em ataques israelenses em Gaza