Conheça a britânica de 45 anos que continua virgem um ano após casada

Apesar de ter se casado virgem por opção, Sarah Jones-Green não chegou a consumar o ato sexual nem mesmo um ano depois de casada. A britânica de 45 anos decidiu, por motivos românticos e religiosos, seguir os passos da mãe, que também casou virgem, porém, na noite de núpcias ela descobriu ter uma condição médica que torna impossível a penetração.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ela e o marido Martin Green se conheceram em 2020, no aplicativo de relacionamentos Bumble, e chegaram a se casar em setembro de 2024. Durante a lua de mel, Sarah descobriu ser portadora de uma rara condição hereditária chamada hímen microperfurado, que faz com que a membrana himenal cubra quase toda a abertura da vagina, restando apenas um pequeno orifício.
Em uma entrevista ao jornal The Sun, a britânica relatou que a mãe, por portar a mesma condição, teve que fazer uma cirurgia para poder transar. Sarah também relatou que o marido Martin tem sido muito compreensivo com a situação, e estão ansiosos para que a situação se resolva logo.
“Martin e eu estamos mais próximos do que nunca. Mal podemos esperar para consumar nosso amor", disse Sarah, em entrevista ao portal de notícias britânico.
Sarah e o marido estão economizando fundos para a realização de uma consulta particular e, posteriormente, a cirurgia. A virgem de 45 anos reforçou ainda que deseja realizar o procedimento, que não é complexo, o mais rápido possível, pois sonha em ser mãe.
"Gostaríamos muito de formar uma família, então queremos fazer a cirurgia o mais rápido possível, porque ambos estamos na casa dos 40. Eu realmente quero fazer sexo com meu marido. Tem sido frustrante não conseguir chegar até o fim”, completou Sarah.
*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer