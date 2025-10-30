Avião sacode e quase cai ao atravessar furacão Melissa

Um avião foi intensamente sacudido e chegou perto de cair ao passar diretamente pelo centro do furacão Melissa, responsável por devastar, desde essa terça-feira (28/10), países como Cuba, Jamaica, Haiti e República Dominicana.

Segundo informações do portal americano ABC News, o veículo é utilizado por uma equipe para caçar tempestades. A tripulação faz parte da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), órgão do governo dos EUA.

O avião, com cinco passageiros, mergulha diretamente na parede do olho do furacão. O 'olho' diz respeito ao vórtice giratório de nuvens onde os ventos atingem o pico. As imagens mostram momentos de tensão durante a passagem pela ventania.

Assista ao momento em que fortes turbulências balançam o avião:

Tempestade devastou o Caribe

Com ventos de até 300 km/h, o furacão - colocado na categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson - já é considerado como um dos mais fortes registrados no Caribe. Nessa terça-feira (28/10), o furacão chegou à Jamaica. Acompanhado por chuvas torrenciais, causou três mortes, além de outras três no Haiti, três no Panamá e uma na República Dominicana.