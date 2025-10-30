InícioMundo
Avião sacode e quase cai ao atravessar furacão Melissa

Tripulação da aeronave, pertencente à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), órgão do governo americano, esteve perto do olho do furacão

Avião sacode e quase sofre queda ao atravessar furacão Melissa - (crédito: Reprodução / X / Breaking Aviation News & Videos)
Um avião foi intensamente sacudido e chegou perto de cair ao passar diretamente pelo centro do furacão Melissa, responsável por devastar, desde essa terça-feira (28/10), países como Cuba, Jamaica, Haiti e República Dominicana. 

Segundo informações do portal americano ABC News, o veículo é utilizado por uma equipe para caçar tempestades. A tripulação faz parte da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), órgão do governo dos EUA. 

O avião, com cinco passageiros, mergulha diretamente na parede do olho do furacão. O 'olho' diz respeito ao vórtice giratório de nuvens onde os ventos atingem o pico. As imagens mostram momentos de tensão durante a passagem pela ventania. 

Assista ao momento em que fortes turbulências balançam o avião:  

Tempestade devastou o Caribe  

Com ventos de até 300 km/h, o furacão - colocado na categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson - já é considerado como um dos mais fortes registrados no Caribe. Nessa terça-feira (28/10), o furacão chegou à Jamaica. Acompanhado por chuvas torrenciais, causou três mortes, além de outras três no Haiti, três no Panamá e uma na República Dominicana.

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 30/10/2025 15:58 / atualizado em 30/10/2025 16:09
