Avião sacode e quase cai ao atravessar furacão Melissa

Um avião foi intensamente sacudido e chegou perto de cair ao passar diretamente pelo centro do furacão Melissa, responsável por devastar, desde essa terça-feira (28/10), países como Cuba, Jamaica, Haiti e República Dominicana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo informações do portal americano ABC News, o veículo é utilizado por uma equipe para caçar tempestades. A tripulação faz parte da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), órgão do governo dos EUA.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O avião, com cinco passageiros, mergulha diretamente na parede do olho do furacão. O 'olho' diz respeito ao vórtice giratório de nuvens onde os ventos atingem o pico. As imagens mostram momentos de tensão durante a passagem pela ventania.
Assista ao momento em que fortes turbulências balançam o avião:
Inside the cockpit of NOAA's WP-3D while flying into Hurricane Melissa pic.twitter.com/TWV5yTqZZG— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 30, 2025
Tempestade devastou o Caribe
Com ventos de até 300 km/h, o furacão - colocado na categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson - já é considerado como um dos mais fortes registrados no Caribe. Nessa terça-feira (28/10), o furacão chegou à Jamaica. Acompanhado por chuvas torrenciais, causou três mortes, além de outras três no Haiti, três no Panamá e uma na República Dominicana.
Saiba Mais
- Mundo Megaoperação contra Comando Vermelho no Rio: polícia confirma 121 mortos; moradores recolhem mais de 50 corpos
- Mundo Trump elogia encontro 'incrível' com Xi Jinping, mas termina sem acordo comercial formal
- Mundo Como o filme 'A Rede Social', sobre nascimento do Facebook, 'profetizou' problemas com tecnologia há 15 anos
- Mundo Nudez na praia errada? Seis naturistas são presos em flagrante
- Mundo A "Bíblia dos escravos", a curiosa edição da Igreja Anglicana para evitar rebeliões nas colônias britânicas das Américas
- Mundo Trump e Xi Jinping fecham acordo sobre tarifas e terras raras