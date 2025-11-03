Trump diz que Rússia e China testaram armas nucleares em segredo

Trump elogia encontro 'incrível' com Xi Jinping, mas termina sem acordo comercial formal - (crédito: BBC Geral)

O presidente Donald Trump afirmou no domingo (2/11) que países como Rússia e China realizaram testes nucleares subterrâneos desconhecidos pela opinião pública e que os Estados Unidos podem fazer o mesmo.

Questionado diretamente em uma entrevista ao programa "60 Minutes" do canal CBS se planeja que os Estados Unidos detonem uma arma nuclear pela primeira vez em mais de três décadas, Trump respondeu: "Estou dizendo que vamos testar armas nucleares como outros países fazem, sim".

"A Rússia testa, a China testa, mas eles não falam sobre isso", afirmou em resposta a outra pergunta sobre sua surpreendente ordem de quinta-feira para que o governo dos Estados Unidos execute testes nucleares.

Mas a porta-voz da diplomacia chinesa, Mao Ning, desmentiu nesta segunda-feira a afirmação de Trump.

"A China sempre aderiu ao caminho de um desenvolvimento pacífico, segue a política de não ser a primeira a usar armas nucleares, defende uma estratégia nuclear de autodefesa e respeita seu compromisso de suspender os testes nucleares", declarou Ning em uma entrevista coletiva.

Questionado sobre o tema na entrevista, Trump afirmou: "Eles não contam para vocês sobre o tema". "Por mais poderosos que sejam, este é um mundo grande. Você não necessariamente sabe onde eles estão fazendo os testes".

"Eles fazem testes em locais de grande profundidade, onde as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo", acrescentou.

"Não quero ser o único país que não realiza testes", disse, acrescentando Coreia do Norte e Paquistão à lista de nações que supostamente testam seus arsenais.

O republicano de 79 anos anunciou a retomada dos testes na quinta-feira nas redes sociais, minutos antes de entrar em uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul.

Poucos dias antes, a Rússia anunciou os testes de um novo míssil de cruzeiro com propulsão nuclear, o Burevestnik, e de um drone submarino com propulsão e capacidade nuclear.

Nenhum país além da Coreia do Norte executou uma detonação nuclear nas últimas décadas. Rússia e China não realizam testes do tipo desde 1990 e 1996, respectivamente.

O secretário de Energia de Trump, Chris Wright, minimizou no domingo a possibilidade de Washington detonar uma explosão nuclear.

"Acho que os testes de que estamos falando agora são testes de sistemas. Não são explosões nucleares", declarou Wright em uma entrevista ao canal Fox News.

"Estes são o que chamamos de 'explosões não críticas', então você está testando todas as outras partes de uma arma nuclear para garantir que entreguem a geometria apropriada e preparem a explosão nuclear", disse.

O governo dos Estados Unidos assinou em 1996 um tratado de proibição total de testes nucleares com fins militares ou civis.