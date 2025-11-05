InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Avião de carga cai e deixa sete mortos nos EUA

O avião explodiu ao atingir estabelecimentos comerciais perto do aeroporto. Uma longa coluna de fumaça preta foi formada sobre a região

Esta foto, cedida por Levi Dean, mostra fumaça e chamas subindo do local da queda de um avião de carga da UPS nos arredores do Aeroporto Internacional de Louisville, em Louisville, Kentucky, em 4 de novembro de 2025 - (crédito: HANDOUT / COURTESY OF X ACCOUNT @LEVIDEAN98 / AFP)
Esta foto, cedida por Levi Dean, mostra fumaça e chamas subindo do local da queda de um avião de carga da UPS nos arredores do Aeroporto Internacional de Louisville, em Louisville, Kentucky, em 4 de novembro de 2025 - (crédito: HANDOUT / COURTESY OF X ACCOUNT @LEVIDEAN98 / AFP)

Sete pessoas morreram e várias ficaram feridas na terça-feira (4/11) na queda de um avião de carga da empresa de logística UPS logo após a decolagem do Aeroporto Internacional de Louisville, nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O avião explodiu ao atingir estabelecimentos comerciais perto do aeroporto. Uma longa coluna de fumaça preta foi formada sobre a região.

"As notícias de Louisville são duras esta noite, pois o número de mortos chegou a pelo menos sete. E o número deve aumentar", disse o governador de Kentucky, Andy Beshear, na rede social X.

Segundo o governador, as equipes de emergência estão no local e trabalhando "arduamente" para extinguir o incêndio e prosseguir com a investigação.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que o avião, que fazia o voo 2976, caiu por volta das 17h15 locais. Segundo a FAA, a aeronave era um McDonnell Douglas MD-11, que partia de Kentucky com destino ao Havaí.

Uma filmagem do local do acidente mostra uma grande quantidade de destroços e bombeiros trabalhando no combate às chamas. Um prédio próximo parecia apresentar danos causados pelo acidente.

Veja o vídeo:

O motivo da queda é investigado pela FAA e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB). O acidente ocorreu em meio a uma das paralisações governamentais mais longas da história dos Estados Unidos.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, havia alertado mais cedo para um "caos em massa" devido à falta de funcionários de controle aéreo. "Vocês verão cancelamentos em massa e talvez vejam fecharmos algumas partes do espaço aéreo."

No mês passado, um avião de carga saiu da pista durante o pouso em Hong Kong, causando a morte de duas pessoas no aeroporto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com informações da AFP*

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/11/2025 08:20
SIGA
x