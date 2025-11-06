Executivo desmaia durante evento com Trump na Casa Branca

Um executivo da indústria farmacêutica desmaiou durante um evento na Casa Branca com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O episódio aconteceu no momento em que o governo apresentava novas medidas voltadas a medicamentos contra a obesidade.

A transmissão da Fox News registrou o instante em que Gordon Findlay, representante da Novo Nordisk — fabricante dos remédios Ozempic, Rybelsus e Wegovy — perde os sentidos no Salão Oval. Convidados se apressam para socorrê-lo, enquanto Trump se levanta e observa a cena. Assessores da Casa Branca pediram que os jornalistas deixassem o recinto.

Segundo a secretária de imprensa Karoline Leavitt ao New York Post, Findlay se recuperou e passa bem. O evento, que também era exibido pelos canais oficiais da Casa Branca, teve a transmissão suspensa por alguns minutos e foi retomado mais tarde, já sem a presença do executivo.

A cerimônia tratava de um plano para reduzir o custo dos medicamentos contra a obesidade e ampliar o acesso a eles por meio do Medicare, o programa público de seguro de saúde norte-americano.