Papa Leão XIV recebe o ator Robert De Niro no Vaticano

O ator foi presenteado por Leão XIV com um terço - (crédito: Reprodução / Vatican News)

O Papa Leão XIV recebeu, nesta sexta-feira (7/11), no Vaticano, o ator Robert De Niro. O americano de 82 anos, duas vezes vencedor do Oscar e consagrado na indústria cinematográfica do país, compareceu a uma audiência, em que foi homenageado pela prefeitura da capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Assista ao momento em que o ator e o Bispo de Roma se encontram:

O astro passou 48 horas em Roma. Lá, recebeu a Ordem do Lobo Capitolino, a mais alta honraria da cidade, das mãos do prefeito Gualtieri. Na Sala do Tronetto, no Palácio Apostólico, esteve com o pontífice por cerca de "alguns minutos", segundo destacou o portal Vatican News. Além disso, foi presenteado por Leão XIV com um terço.

"Roma é mais do que uma cidade, é uma obra de arte viva", disse De Niro ao prefeito, segundo informações do portal. "Ser homenageado aqui, em um lugar que deu tanto ao mundo da cultura, do cinema e da beleza, é realmente emocionante. Minha família tem raízes na Itália, então este reconhecimento tem um significado pessoal para mim", contou.