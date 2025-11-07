A influenciadora digital foi contratada pela Record para integrar o time do Link Podcast com o jornalista Bruno Tálamo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Martina Sanzi, ex-participante de A Fazenda 17, que foi expulsa do reality show, usou as redes sociais nesta última quinta-feira (6), e se pronunciou após ter sido alvo de críticas pela atriz Lidi Lisboa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Viviane Araújo é cotada para integrar o elenco de Três Graças

Isso porque, a influenciadora digital foi contratada pela Record para integrar o time do Link Podcast com o jornalista Bruno Tálamo, com quem protagonizou um barraco recentemente.

Através do X (antigo Twitter), Martina reagiu ao vídeo publicado por Lidi, que é ex-namorada de Shia Phoenix, participante da atual temporada de A Fazenda. Na ocasião, a artista expressou suas críticas pela contratação da ex-peoa, ao qual definiu como "sem carisma nenhum" e que "não fede, nem cheira".

"Que pena me deparar com esse vídeo infeliz da Lidi, gostava e admirava ela! Estava confrontando o Shia em prol dela também… Lamento se não te agradei, mas agora querer me desmerecer desse jeito!", escreveu Martina.

"É a dor por não ter conquistado o mesmo espaço? Muita luz pra você, vá em busca das suas conquistas e oportunidades invés de querer jogar areia nas dos outros!", disparou a ex-participante de A Fazenda 17.

Em tempo, Martina foi expulsa do jogo na manhã do último dia 1º de novembro, após jogar um balde de água com gelo em outras peoas durante uma briga generalizada. Tudo começou quando Martins discutiu com Duda e Carol na pista de dança, e o clima não ficou nada agradável entre os peões, resultando na sua desclassificação imediata.

Leia também: Selena Gomez celebra fase de equilíbrio e fala sobre saúde mental

O post Martina Sanzi, de A Fazenda 17, rebate Lidi Lisboa após críticas: "Infeliz" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.