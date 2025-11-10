InícioMundo
Queda de helicóptero na Rússia deixa quatro mortos

Veículo voador pertencia a empresa estatal russa

A queda de um helicóptero na Rússia deixou quatro mortos na última sexta-feira (7/11) - (crédito: Reprodução/X)
A queda de um helicóptero na Rússia matou quatro pessoas na última sexta-feira (7/11). As vítimas eram funcionários da Kizlyar Electromechanical Plant, empresa estatal do setor de defesa. O acidente aconteceu na vila de Achi-Su, Daguestão (região localizada no sul da Rússia). O piloto e os passageiros chegaram a ser retirados ainda vivos, mas não resistiram aos ferimentos.

As vítimas faziam parte do alto escalão direção da fábrica, que era responsável pela produção de sistemas de controle e diagnóstico para aviões militares como Sukhoi e MiG. Segundo a agência estatal russa Tass, a principal hipótese é de falha técnica, mas os investigadores ainda analisam fragmentos do helicóptero para determinar o que provocou a tragédia.

Em imagens que foram divulgadas por testemunhas nas redes sociais, é possível ver o momento em que o veículo colide com o chão. Também foi relatado por pessoas que presenciaram o momento que o helicóptero parecia não estar no melhor funcionamento antes do acidente.

Testemunhas relataram que a aeronave parecia apresentar problemas antes da colisão. “Fazia barulhos estranhos enquanto sobrevoava a vila”, relatou um morador à imprensa local. O helicóptero estava indo de Kizlyar para Izberbash, cidade costeira localizada no Mar Cáspio, e nas primeiras horas depois do acidente informações de que teriam turistas presentes no voo começaram a circular. A notícia falsa foi prontamente desmentida pelo governo regional.

“Não havia turistas a bordo”, declarou Israfil Israfilov, chefe do Centro Regional de Controle do Daguestão.

*Estagiário sob supervisação de Ana Raquel Lelles

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 10/11/2025 18:39
