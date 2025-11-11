Justiça alemã determina que OpenAI violou direitos autorais musicais

A OpenAI violou os direitos autorais de músicas, decidiu nesta terça-feira (11) um tribunal de Munique, dando razão a uma organização alemã de gestão de direitos autorais musicais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Os "modelos linguísticos" utilizados pela OpenAI, assim como "a reprodução dos textos das músicas nos resultados do chatbot", constituem "uma violação dos direitos de exploração protegidos por direitos autorais", indicou o tribunal em um comunicado de imprensa.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A sociedade alemã de gestão coletiva de direitos autorais musicais (GEMA), que conta com cerca de 100.000 compositores e editores musicais entre seus membros, representa neste caso os artistas por trás de nove músicas alemãs.
A empresa apresentou uma ação em novembro de 2024 acusando a OpenAI, criadora do robô conversacional ChatGPT, de ter utilizado letras de músicas para treinar seus sistemas de inteligência artificial, sem licença nem pagamento aos autores.
A OpenAI argumentou que não infringiu a lei porque seus modelos linguísticos não armazenam nem copiam dados específicos, mas refletem em seus ajustes o que aprenderam, segundo o tribunal.
No que diz respeito ao chatbot, são os usuários que produzem seus resultados e são responsáveis por eles, afirmou a OpenAI.
- Leia também: Entenda as novas mudanças da OpenAI no ChatGPT!
Mas o tribunal decidiu na terça-feira que os demandantes tinham direito a uma indenização "tanto pela reprodução dos textos nos modelos linguísticos quanto pela sua reprodução nos resultados".
A OpenAI enfrentou vários processos judiciais nos Estados Unidos, nos quais grupos de mídia e autores, entre outros, afirmam que o ChatGPT foi treinado com suas obras sem permissão.
Mas o caso de Munique é o primeiro desse tipo na Europa, segundo a GEMA.
Saiba Mais
- Mundo O prêmio Nobel que perdeu seus títulos por defender que negros são menos inteligentes que brancos por seus genes
- Mundo Ataque de homem-bomba no Paquistão deixa 12 mortos
- Mundo Little Brazil: o desaparecimento do 'coração brasileiro' em Nova York
- Mundo Fechamento do governo americano se aproxima do fim após acordo no Senado
- Mundo Polícia apreende mais de seis toneladas de barbatanas de tubarão no Peru
- Mundo Por que IBGE tirou signos do site Nomes do Brasil após a alerta da BBC