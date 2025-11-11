InícioMundo
PAQUISTÃO

Ataque de homem-bomba no Paquistão deixa 12 mortos

O ataque, o primeiro desse tipo na cidade em anos, provocou pânico entre os moradores de uma área que também abriga diversos prédios governamentais

Homem detonou os explosivos perto de uma viatura policial - (crédito: AFP)
Homem detonou os explosivos perto de uma viatura policial - (crédito: AFP)

Pelo menos 12 pessoas morreram e 27 ficaram feridas nesta terça-feira (11/11) em um atentado de um homem-bomba em frente a um tribunal em Islamabad, capital do Paquistão, anunciou o ministro do Interior. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O ataque, o primeiro desse tipo na cidade em anos, provocou pânico entre os moradores de uma área que também abriga diversos prédios governamentais. 

"Houve um atentado suicida no Kachehri", o tribunal de distrito, disse o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, no local. "Até o momento, 12 pessoas morreram e cerca de 27 ficaram feridas".

Um jornalista da AFP viu tropas paramilitares isolando a área onde, segundo o ministro do Interior, o agressor detonou os explosivos perto de uma viatura policial. 

"Estamos tentando identificar quem é [o agressor] e de onde veio", disse Naqvi. 

Ninguém reivindicou a autoria do ataque até o momento. O primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, culpou os "terroristas apoiados pela Índia", inimiga histórica do Paquistão, sem apresentar qualquer prova. 

Sharif acusou os talibãs paquistaneses (TTP) e os separatistas da região do Baluchistão, ambos responsáveis por ataques dirigidos principalmente contra as forças de segurança. 

Em Islamabad, o advogado Mohammed Shahzad Butt relatou uma "explosão massiva".

"Todos começaram a correr para dentro, aterrorizados. Vi pelo menos cinco corpos estendidos na porta principal", disse à AFP

Outro advogado, Rustam Malik, contou à AFP que ouviu "uma forte explosão na porta" ao entrar no complexo. 

"Foi um caos total. Advogados e pessoas corriam para dentro do complexo. Vi dois corpos estendidos na porta e vários veículos em chamas", acrescentou. 

Islamabad se manteve praticamente à margem da violência de milicianos nos últimos anos; o último atentado suicida havia sido registrado em dezembro de 2022.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
AF
AF

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 11/11/2025 10:07
SIGA
x