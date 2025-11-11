Câmeras colocadas em baleias jubarte flagram berçário de filhotes

Presenças frequentes nas águas australianas, as baleias jubarte habitam todos os oceanos do mundo - (crédito: Flickr Olga Filatova)

Câmeras colocadas em componentes de um grupo de baleias jubarte flagraram uma espécie de berçário de filhotes da espécie na região sudeste de Queensland, na Austrália. A descoberta, que resultou no compartilhamento inédito das filmagens, ocorreu graças a um grupo de cientistas multidisciplinares.

As imagens captadas pelo time de especialistas da Universidade de Griffith mostram o que foi considerado tanto um berçário quanto uma área de cuidado e descanso. A pesquisa foi realizada, mais precisamente, na parte costeira de Quandamooka, em Moreton Bay. Veja um registro captado pela universidade.

As imagens foram registradas graças ao uso de câmeras acopladas aos animais por meio de sucção. Por meio delas, foi possível atestar que metade das baleias que receberam o equipamento apresentavam comportamentos de cuidado com outros da espécie, inclusive com os bebês. Os achados evidenciam a importância da área para a preservação das baleias jubarte.

"No nosso conhecimento, este é o primeiro registro documentado por meio de câmeras de um local como esse, que permitiu encontrar o 'berçário' da espécie. É, também, um dos poucos conjuntos de dados no mundo que combinou vídeo, análise minuciosa de movimento e de acústica com baleias jubarte", afirmou a pesquisadora da Griffith University e candidata a doutora Stephanie Stack.