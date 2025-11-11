InícioMundo
Homem com a maior boca do mundo impressiona ao abrir mais de 10 cm

Isaac Johnson, de 25 anos, conquistou recorde do Guiness e viralizou nas redes sociais

O norte-americano Isaac Johnson, é considerado a pessoa com a maior abertura bucal do mundo. - (crédito: Reprodução/Instagram/@__thebigmouth__)
O norte-americano Isaac Johnson, é considerado a pessoa com a maior abertura bucal do mundo. - (crédito: Reprodução/Instagram/@__thebigmouth__)

O norte-americano Isaac Johnson, de 25 anos, é considerado a pessoa com a maior abertura bucal do mundo. Segundo o Guinness World Records, ele consegue abrir a boca mais de 10 centímetros. O jovem de Minnesota compartilha nas redes sociais vídeos em que mostra o que consegue comer com essa habilidade.

Aos 14 anos, Isaac já tinha alcançado a marca de 9,34 centímeros de abertura, o que o levou a bater o recorde na lista do Guinness, pela primeira vez. Mas, alguns meses depois, foi superado por Phillip Angus, que atingiu a marca de 9,52 centímetros. Apenas em 2020, o Johnson voltou a topo, chegando à marca de 10,175 centímetros. 

Em 2022, Isaac ampliou sua marca e consolidou seu recorde, esticando a boca até atingir 10,196. Com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram, o jovem já compartilhou vídeos em que colocava um cacho de bananas inteiro na boca.

Estágiaria sob supervisão de Ana Raquel Lelles

Ana Luiza Dutra

Estudante de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília (UCB), é estagiária nas redes sociais do Correio. Fã de cultura pop e literatura.

Por Ana Luiza Dutra
postado em 11/11/2025 19:30
