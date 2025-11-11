Homem com a maior boca do mundo impressiona ao abrir mais de 10 cm

O norte-americano Isaac Johnson, de 25 anos, é considerado a pessoa com a maior abertura bucal do mundo. Segundo o Guinness World Records, ele consegue abrir a boca mais de 10 centímetros. O jovem de Minnesota compartilha nas redes sociais vídeos em que mostra o que consegue comer com essa habilidade.
Aos 14 anos, Isaac já tinha alcançado a marca de 9,34 centímeros de abertura, o que o levou a bater o recorde na lista do Guinness, pela primeira vez. Mas, alguns meses depois, foi superado por Phillip Angus, que atingiu a marca de 9,52 centímetros. Apenas em 2020, o Johnson voltou a topo, chegando à marca de 10,175 centímetros.
Em 2022, Isaac ampliou sua marca e consolidou seu recorde, esticando a boca até atingir 10,196. Com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram, o jovem já compartilhou vídeos em que colocava um cacho de bananas inteiro na boca.
Estágiaria sob supervisão de Ana Raquel Lelles
