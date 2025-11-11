Imagem de Virgem Maria aparece em montanha na Colômbia

Moradores da pequena vila de Morcá, na Colômbia, afirmam ter testemunhado um fenômeno misterioso: a formação do que seria o rosto da Virgem Maria na encosta de uma montanha. A figura, visível em uma grande rocha, teria surgido há pouco mais de dois meses e viralizou nas redes sociais nas últimas semanas.
De acordo com os relatos locais, a imagem teria se formado naturalmente, quando fragmentos da montanha se desprenderam. O suposto “milagre” rapidamente transformou o lugar em ponto de peregrinação. Centenas de fiéis viajam até Morcá para rezar diante da rocha, acender velas e fazer pedidos. Um vídeo que mostra a formação tem dezenas de comentários de pessoas que garantem enxergar claramente o semblante da santa.
O cantor de música country Jimmy Ayala foi um dos curiosos que decidiu visitar o local. Em entrevista ao portal What’s The Jam, ele contou que descobriu a formação após passar pelo santuário dedicado à “Virgem de Morcá”. “Disseram-nos que ela simplesmente apareceu aqui, exatamente como está na rocha”, relatou o músico, impressionado com a multidão que encontrou rezando aos pés da montanha.
Mas nem todos compartilham da mesma fé. Parte dos moradores acredita que a figura não passa de um simples jogo de luz e sombras ou de uma coincidência geológica. “É só um desenho na pedra”, dizem os mais céticos, que observam de longe a movimentação dos peregrinos.
Essa, no entanto, não é a primeira vez que o povo colombiano associa formações naturais à presença da Virgem Maria. Em 2024, fiéis afirmaram ter visto a santa nas colinas de Cerro del Mavecure, acima do rio Inírida, no leste do país.
Morcá segue recebendo visitantes diariamente. Uns buscam um sinal divino; outros, apenas uma boa história para contar, mas, de qualquer forma, todos sobem a montanha com a mesma curiosidade: afinal, o que há naquela rocha?
Veja o vídeo:
