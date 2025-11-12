Cinzeiro ou bolo? Confeiteira inova com bolo de cigarros: Veja:

A confeiteira nova-iorquina Lauren Klas, de 28 anos, executou uma ideia para lá de criativa: um bolo hiper-realista, repleto de “cigarros” e “cinzas” comestíveis no topo, simulando um cinzeiro. O pedido foi feito por uma cliente para uma festa de aniversário com o tema “chique-despojado”.

Ao compartilhar as imagens nas redes sociais, no dia 29 de outubro, o “bolo-cinzeiro” de Lauren viralizou e já acumula mais de 240 mil curtidas, milhares de comentários e centenas de compartilhamentos no Instagram.



O bolo, decorado com bicos de confeitar e laços de fita, segue a estética francesa coquette, que apresenta um visual delicado, ultrafeminino e elegante. Os “cigarros” e as “cinzas” contrastam diretamente com o visual glamouroso, criando a ideia de descontração.

Esse estilo “chique-despojado” é uma tendência em ascensão que está presente no mundo da moda, em composições e diversas outras formas de arte, chegando até os fornos das confeitarias. A única regra: contrastar o romance e o glamour com a informalidade.

Já os bolos realistas, que parecem um objeto, mas na realidade são comestíveis, são comuns na internet desde antes da pandemia do coronavírus. As imagens enganam os olhos: um simples salgadinho, uma lixeira, perfume ou até mesmo um braço humano, que à primeira vista parecem comuns, revelam-se um bolo ao serem mordidos, causando surpresa em quem assiste. Por causar espanto e admiração, rapidamente acumulam visualizações e engajamento.

No Brasil, essa febre dos bolos ultrarrealistas ultrapassou as telas do celular e recentemente chegou até os palcos do Masterchef Confeitaria 2025, em um desafio que une técnicas de confeitaria e criatividade para simular texturas, cores e formas de elementos que confundam os jurados com a aparência.

