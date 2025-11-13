Homem que consultava obituários para roubar casas é preso nos EUA

Peter Michael Petitti foi preso na cidade de Alabaster (EUA), após roubar a casa de pessoas mortas - (crédito: Reprodução/Departamento de Polícia de Alabaster)

Um homem de 40 anos foi preso no último domingo (9/11), após invadir a casa de uma mulher que tinha morrido recentemente. O caso aconteceu na cidade de Alabaster, no estado do Alabama (EUA). De acordo com a polícia local, Peter Michael Petitti consultou obituários e a rede social Facebook para conseguir informações sobre a mulher.

O ladrão entrou na casa da mulher algumas semanas após ela morrer e chegou a roubar anéis, brincos e algumas relíquias da família. A polícia conseguiu identificar o suspeito por meio de imagens de câmeras de segurança.

Esta também não seria a primeira vez que Petitti invadia uma casa de alguém que tinha morrido há pouco tempo. Em agosto de 2025, ele foi autor de um outro roubo que aconteceu nas mesmas circunstâncias em um bairro próximo. Na ocasião, ele danificou portas e maçanetas, e furtou alguns objetos pequenos. Ele foi acusado de furto qualificado, mas libertado após o pagamento da fiança.

O detetive Andrew Rowan, porta-voz do Departamento de Polícia de Alabaster, chegou a dizer que os policiais perceberam que o padrão do roubo coincidia com incidentes anteriores, o que os ajudou a chegar até o suspeito. No momento, Petitti está preso na Cadeia do Condado de Shelby, sem direito a fiança.

"Neste momento, não podemos afirmar com 100% de certeza que ele estava usando obituários, mas, com base no momento e nas circunstâncias, podemos razoavelmente supor que isso possa ter desempenhado um papel", relatou o detetive.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

