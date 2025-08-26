"Cheirador de nádegas" ataca novamente e é preso

Conhecido como “cheirador de nádegas” e com prisões anteriores, Calese Crowder, 38 anos, foi preso novamente por cheirar nádegas de mulheres em público. O crime ocorreu em uma farmácia na Califórnia (EUA), 29 dias após Crowder ter sido preso pelo mesmo motivo.

O homem foi flagrado pelos funcionários da farmácia no momento em que agachou perto de uma mulher e cheirou suas nádegas. A polícia foi acionada e o homem acabou preso algumas horas depois.

Histórico de prisão

A última prisão de Crowder ocorreu no dia 22 de julho deste ano, quando foi visto por câmeras de segurança de uma loja de departamentos, enquanto cheirava as nádegas de outra mulher. No episódio, o “cheirador de nádegas” acabou preso em um supermercado.

Leia também: DJ é hostilizada em avião por bumbum de 130cm e toma atitude

O homem acumula em sua ficha criminal diversas passagens por atentado ao pudor, casos de furto e roubo.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes