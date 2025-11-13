InícioMundo
Robô controlado por IA cai em cima do palco durante estreia

AIdol, primeiro robô humanóide construído no país, teve apresentação interrompida depois de colapsar

Depois de alguns segundos andando em cima do palco, o exemplar humanóide cambaleou, e, pouco depois, caiu - (crédito: Reprodução / X / @Collin Rugg)
Depois de alguns segundos andando em cima do palco, o exemplar humanóide cambaleou, e, pouco depois, caiu - (crédito: Reprodução / X / @Collin Rugg)

O primeiro robô humanóide construído pela Rússia, batizado de AIdol, caiu em cima do palco durante a própria apresentação de estreia, em Moscou, capital do país. O episódio aconteceu na última segunda-feira (10/11). 

De acordo com informações do veículo americano The New York Times, o robô, controlado por inteligência artificial, foi anunciado como um exemplo da materialização da avançada robótica russa. Foi desenvolvido com 77% de compontentes do país.

Depois de alguns segundos andando em cima do palco, o exemplar humanóide cambaleou, e, pouco depois, caiu. Em seguida, alguns indivíduos responsáveis pela apresentação ainda tentaram cobrir o exemplar com uma cortina. 

Veja um registro do momento em que o robô tomba e cai em cima do palco: 

Responsável pela invenção, a startup Idol relatou que a criação diz respeito a um robô capaz de se mover, manipular objetos e interagir com seres humanos. Ele também pode piscar os olhos, em decorrência da inteligência artificial.  

CEO da empresa, Vladimir Vitukhin minimizou o ocorrido. "Isto é aprendizagem em tempo real, quando um erro bom se transforma em conhecimento e um erro mau se transforma em experiência", avaliou. De acordo com a empresa, problemas de calibração causaram a queda. O robô ainda está em fase de testes. 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 13/11/2025 20:56
