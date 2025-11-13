Robô controlado por IA cai em cima do palco durante estreia

O primeiro robô humanóide construído pela Rússia, batizado de AIdol, caiu em cima do palco durante a própria apresentação de estreia, em Moscou, capital do país. O episódio aconteceu na última segunda-feira (10/11).
De acordo com informações do veículo americano The New York Times, o robô, controlado por inteligência artificial, foi anunciado como um exemplo da materialização da avançada robótica russa. Foi desenvolvido com 77% de compontentes do país.
Depois de alguns segundos andando em cima do palco, o exemplar humanóide cambaleou, e, pouco depois, caiu. Em seguida, alguns indivíduos responsáveis pela apresentação ainda tentaram cobrir o exemplar com uma cortina.
Veja um registro do momento em que o robô tomba e cai em cima do palco:
Responsável pela invenção, a startup Idol relatou que a criação diz respeito a um robô capaz de se mover, manipular objetos e interagir com seres humanos. Ele também pode piscar os olhos, em decorrência da inteligência artificial.
CEO da empresa, Vladimir Vitukhin minimizou o ocorrido. "Isto é aprendizagem em tempo real, quando um erro bom se transforma em conhecimento e um erro mau se transforma em experiência", avaliou. De acordo com a empresa, problemas de calibração causaram a queda. O robô ainda está em fase de testes.
