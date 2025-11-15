Escovar os dentes antes (e não depois) do café da manhã: essa e outras 3 dicas para uma higiene bucal correta

O uso de fio dental é recomendado principalmente para as pessoas que não conseguem escovar os dentes adequadamente mais de uma vez por dia - (crédito: Getty Images)

Todos nós achamos que sabemos escovar os dentes. Uma boa lavagem de manhã e à noite, um bom enxágue e, talvez, um enxaguante bucal mentolado, se for o caso.

Mas especialistas do setor afirmam que até as pessoas mais esforçadas podem cometer certos erros que destroem todo o seu trabalho.

Praveen Sharma, da Faculdade de Odontologia da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, estima que a metade dos adultos britânicos irá desenvolver doenças periodontais em algum momento da vida. E um dos primeiros sinais é o sangramento gengival.

"Se as suas gengivas estão sangrando ou inflamadas, é sinal de que você precisa escovar melhor os dentes", orienta ele.

Além das visitas regulares ao dentista, Sharma e os apresentadores do programa What's Up Docs?, da BBC Rádio 4 (os médicos Xand e Chris van Tulleken), destacam quatro medidas que podemos tomar para melhorar nossa saúde bucal.

1. Escovar bem os dentes uma vez é melhor do que duas vezes rapidamente

Um dos grandes mandamentos dentários é escovar os dentes duas vezes por dia. É a recomendação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês).

Mas Sharma destaca que o importante é a qualidade, não a quantidade.

"Se você tiver tempo, tudo bem, escove corretamente duas vezes por dia", explica ele. "Mas é melhor escovar bem uma vez e outra rapidamente, por dois minutos, todos os dias."

Se você só tiver tempo para uma escovação adequada por dia, ele recomenda que seja à noite e que você também use fio dental.

É claro que ninguém gosta de usar fio dental. Mas Sharma sugere que o uso de escovas interdentais pode ser mais fácil e menos doloroso.

Em relação ao método, cada dente possui três superfícies: a externa, a interna e a oclusal, que usamos para mastigar. É preciso escovar todas elas.

Sharma aconselha fazer pequenos movimentos circulares sobre cada superfície, sem aplicar muita pressão. Ele também recomenda atenção especial à união entre o dente e a gengiva, onde podem ocorrer as doenças periodontais.

Xand van Tulleken destaca que é importante "se concentrar na sensação das cerdas" e escovar os dentes conscientemente, sem olhar o celular ao mesmo tempo.

2. Escovar os dentes antes do café da manhã, não depois

Muitas pessoas escovam os dentes imediatamente depois de comer, o que pode danificar o esmalte.

"O ideal é escovar os dentes antes do café da manhã", segundo Sharma. "Você não irá querer escovar depois de comer algo ácido."

"Se você escovar os dentes depois de comer, é preciso esperar algum tempo entre a refeição e a escovação."

O motivo da espera é que os ácidos dos alimentos e bebidas, especialmente do suco de frutas e do café, podem amolecer o esmalte dos dentes. Escová-los em seguida pode desgastar o esmalte.

Chris Van Tulleken recomenda enxaguar a boca com água depois de comer, para retirar parte do ácido, e esperar pelo menos 30 minutos para escovar os dentes após o café da manhã.

Getty Images É importante se concentrar ao escovar os dentes, sem fazer outra coisa ao mesmo tempo, como olhar o telefone celular

3. Não enxaguar depois de escovar

Se você cospe, enxágua e faz gargarejos depois de escovar os dentes, talvez seja melhor repensar este processo.

"Você deve cuspir sem enxaguar", recomenda Sharma. O enxágue da boca elimina o flúor concentrado no creme dental restante.

Ou seja, você pode simplesmente cuspir o excesso de creme dental, mas deixar a fina camada de flúor dentro da boca, para que ela continue protegendo seus dentes.

Se você quiser enxaguar sua boca após a escovação, use um enxaguante bucal.

Getty Images Existe enorme variedade de cremes dentais no mercado, mas o mais importante é que eles contenham flúor

4. Os cremes dentais mais caros não são melhores

Com as gôndolas dos supermercados repletas de cremes dentais branqueadores, com carvão e de regeneração de esmalte, fica fácil imaginar que os cremes mais caros darão um sorriso mais saudável.

Mas, segundo Sharma, na verdade não importa qual marca de produto você escolher, desde que ela contenha um ingrediente chave.

"Contanto que seu creme dental contenha flúor, realmente não faz muita diferença", explica ele. Sharma destaca que ele costuma comprar a marca mais barata ou a que estiver em oferta.

O flúor ajuda a proteger o esmalte dos dentes e prevenir as cáries e isso é o que realmente importa. Mas o seu dentista poderá recomendar cremes dentais para condições específicas, como gengivas sensíveis.

