Anvisa proíbe suplemento após reações graves

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo de vendas e proibiu a fabricação após relatos de reações graves. A determinação, publicada na quinta-feira (13/11), no Diário Oficial da União (DOU), também veta a comercialização, distribuição, divulgação e consumo do produto.

O Correio tenta contato com a empresa para abrir espaço de manifestação sobre as restrições. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Segundo a Anvisa, pessoas que consumiram o suplemento relataram efeitos adversos graves, como taquicardia, desconforto no tórax, epigastralgia (dor na parte superior do abdômen), náuseas, vômitos e diarreia. O comunicado diz ainda que Ki-Fit-Turbo apresenta componentes desconhecidos, além de ser produzido por empresa não identificada.

Outro fator mencionado para a proibição se refere à divulgação, que associa o consumo a falsos benefícios terapêuticos e ao emagrecimento.

Produtos diferentes

Apesar de ter o mesmo nome, o suplemento Ki-Fit-Turbo fabricado pela GVL Indústria de Suplementos Alimentares Ltda. Me e distribuído pela Fórmula Commerce Digital Ltda não é atingido pela decisão.