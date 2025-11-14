Anvisa proíbe suplemento após reações graves

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo de vendas e proibiu a fabricação após relatos de reações graves. A determinação, publicada na quinta-feira (13/11), no Diário Oficial da União (DOU), também veta a comercialização, distribuição, divulgação e consumo do produto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Correio tenta contato com a empresa para abrir espaço de manifestação sobre as restrições. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.
Segundo a Anvisa, pessoas que consumiram o suplemento relataram efeitos adversos graves, como taquicardia, desconforto no tórax, epigastralgia (dor na parte superior do abdômen), náuseas, vômitos e diarreia. O comunicado diz ainda que Ki-Fit-Turbo apresenta componentes desconhecidos, além de ser produzido por empresa não identificada.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Outro fator mencionado para a proibição se refere à divulgação, que associa o consumo a falsos benefícios terapêuticos e ao emagrecimento.
Produtos diferentes
Apesar de ter o mesmo nome, o suplemento Ki-Fit-Turbo fabricado pela GVL Indústria de Suplementos Alimentares Ltda. Me e distribuído pela Fórmula Commerce Digital Ltda não é atingido pela decisão.
Saiba Mais
- Ciência e Saúde Fazer sexo acelera a cicatrização de feridas dermatológicas
- Ciência e Saúde Como a hipertensão pode afetar o cérebro antes do esperado
- Ciência e Saúde Por que diabetes tipo 1 é mais grave em crianças pequenas
- Ciência e Saúde Novo sistema detecta câncer de pele melanoma com 95% de precisão
- Ciência e Saúde Hitler tinha micropênis? DNA do ditador revela mutações e distúrbios
- Ciência e Saúde Cientistas reverteram rejeição de rim suíno e avançam no xenotransplante; entenda