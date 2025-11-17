InícioMundo
CANADÁ

Ladrão leva ônibus inteiro para "passeio" com passageiros

Passageiros só percebem a fraude após motorista improvisado errar curvas; ninguém ficou ferido

Um homem foi detido no Canadá, após roubar um ônibus com passageiros a bordo - (crédito: Freepik)
O que era para ser uma pausa rápida entre viagens virou um episódio digno de roteiro de comédia em Ontário, no Canadá. Um homem de 36 anos foi preso após roubar um ônibus cheio de passageiros, e, surpreendentemente, continuar operando o veículo como se fosse parte da equipe do transporte público.

O caso ocorreu na noite de terça-feira (11/11), no Terminal Rodoviário MacNab. O motorista oficial tinha acabado de estacionar o ônibus articulado no centro da cidade quando deixou o veículo por alguns minutos. Nesse intervalo, o suspeito entrou, assumiu o volante e simplesmente partiu.

Apesar do crime evidente, a condução acabou chamando atenção por um detalhe inesperado: ele seguiu a rota, parou em pontos e manteve os passageiros circulando com segurança. Cerca de 10 pessoas estavam a bordo quando a viagem clandestina começou, e nenhuma delas se deu conta, de imediato, de que o motorista não era o verdadeiro.

A farsa só começou a ruir quando alguns passageiros estranharam curvas erradas e desvios fora do trajeto. Um deles chegou a orientá-lo a retornar ao caminho correto. O curioso é que o “motorista improvisado” manteve até as regras básicas: em um dos pontos, proibiu o embarque de um passageiro porque o passe estava vencido.

Toda a aventura durou aproximadamente 15 minutos. E, para surpresa das autoridades, não houve nenhum acidente, dano ao veículo ou feridos. “O ônibus não teve um arranhão. Ele dirigiu bem. É engraçado, mas também é uma situação séria. Felizmente, ninguém se machucou”, afirmou um porta-voz da polícia à imprensa local.

A polícia deteve o homem e o acusou de furto qualificado, posse de bem avaliado em mais de US$ 5 mil (cerca de R$ 18 mil), obstrução da Justiça e direção com carteira suspensa.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 17/11/2025 12:12 / atualizado em 17/11/2025 12:12
