Guerras e bola de fogo: as previsões de Nostradamus até o fim do ano

Médico, alquimista, ocultista e astrólogo (entre inúmeras funções exercidas na época), o francês Michel de Nostredame, conhecido como Nostradamus nas ligas latinas, viveu entre 1503 e 1566, mas suas previsões perpassam séculos. O livro As Profecias reúne versos enigmáticos sobre o futuro do mundo e semelhanças com episódios reais intrigam pesquisadores, que afirmam que muita coisa ainda pode acontecer em 2025 se os versos se concretizarem.

De guerras a eventos astronômicos, veja o que aguarda a humanidade até o fim do ano.

Terceira Guerra Mundial?

Intérpretes acreditam que uma nova guerra na Europa pode estar prestes a começar. Nas profecias, Nostradamus fala sobre um conflito que pode estar no fim, mas que coincide com o começo de outro confronto.

"Por meio de uma longa guerra, todo o exército estará exausto, de modo que não encontrarão dinheiro para os soldados; em vez de ouro ou prata, cunharão couro, bronze gaulês e o sinal crescente da Lua", diz um dos escritos. Para estudiosos, o francês pode estar se referindo à guerra entre Ucrânia e Rússia, que já passa de três anos.

No entanto, logo após essa guerra, "os habitantes das terras da Europa" se veriam em meio a outro conflito, desta vez no Reino Unido. Algumas das teorias apontam crises na monarquia e a saída do país da União Europeia como causas.

“Quando aqueles das terras da Europa virem a Inglaterra erguer seu trono atrás de seus flancos, haverá guerras cruéis”, diz. “O reino será marcado por guerras tão cruéis, inimigos internos e externos surgirão.

Mas outro inimigo pode surgir: “Uma grande pestilência do passado retorna, nenhum inimigo mais mortal sob os céus”, aponta.

Bola de fogo

As previsões de Nostradamus também apontam para uma suposta “bola de fogo”. Entre palpites de asteroide ou bomba atômica, os intérpretes concordam em um ponto: esse fenômeno deve mudar a vida como conhecemos.

"Do cosmos, uma bola de fogo surgirá, um prenúncio do destino”, diz o trecho. “Ciência e destino em uma dança cósmica, o destino da Terra, uma segunda chance”, afirma o trecho.

Novo líder

Uma das previsões mais obscuras trata de uma nova guerra cruel, com “três fogos” vindo do leste, enquanto “oeste perde sua luz em silêncio”. “Quando Marte governar seu caminho entre as estrelas, sangue humano borrifará o santuário”, diz a profecia. Para os intérpretes, o texto sugere a ascensão de potências orientais.

E essa não é a única profecia que abordar os arranjos geopolíticos. Após um período de guerras, e a peste na Europa, o ocultista fala sobre a ascensão de um líder que pode fundar um “império aquático”.