Tiktokers burlam sistema de segurança do Louvre e penduram obra própria

Episódio foi um dos tantos desafios realizados pela dupla, conhecida também pelas pegadinhas publicadas nas redes - (crédito: Reprodução/TikTok @neal_senne)

Dois tiktokers belgas burlaram, na sexta-feira (14/11), o sistema de segurança do Museu do Louvre, em Paris, para pendurar uma obra própria depois de conseguirem entrar nas dependências do local.

Segundo informações do canal de notícias francês BFMTV, Neal e Senne, além de não terem sido flagrados pelos seguranças, colocaram um quadro feito por eles próximo à Mona Lisa, na Sala dos Estados, no primeiro andar do museu. O episódio fez parte de um desafio, posteriormente cumprido. Com 49 mil seguidores nas redes, a dupla é famosa por registros de pegadinhas e desafios diversos.

Assista ao vídeo postado por eles em forma de relato do que aconteceu:

De acordo com o veículo francês, o quadro colocado pela dupla foi removido em apenas três minutos. A escapada realizada pelos dois ocorreu graças ao material escolhido para fazer a moldura: peças de Lego. Mesmo depois de uma rigorosa verificação de segurança com, por exemplo, o uso de detectores de metal, passaram ilesos.

"Era impossível colocar ao lado da Mona Lisa, tem guardas em todos os lados. Mas conseguimos deixar na mesma sala", disseram eles na postagem. O desafio ainda incluiu o registro de fotografias durante o processo. Ainda que nenhum dano tenha sido registrado no interior do museu, a possibilidade de registro de uma queixa é considerada.

Nova falha de segurança em menos de um mês

O episódio protagonizado pelos tiktokers marcou a segunda falha na segurança no museu de arte em menos de um mês. Em 19 de outubro, a Galerie d'Apollon foi roubada. Parte das Joias da Coroa Francesa foi levada em ação que durou entre quatro e sete minutos, o primeiro roubo no local desde 1998. Estima-se que 88 milhões de euros em joias tenham sido levados.