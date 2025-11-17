Dançarinas gêmeas alemãs morrem juntas aos 89 anos

As dançarinas e cantoras alemãs Alice e Ellen Kashler, que marcaram gerações nos anos 1960 e 1970 com apresentações em palcos e programas de TV por toda a Europa, morreram juntas aos 89 anos na cidade de Grünwald, próxima a Munique, na Alemanha. Segundo as informações divulgadas pelo jornal alemão Bild, as artistas passaram por um procedimento de morte assistida em suas residências vizinhas.

A é permitida no país e ocorre como um auxílio a uma pessoa para que ela morra — muito comum por meio da eutanásia —, desde que seja realizada por vontade própria e dentro dos critérios legais. As autoridades descartaram qualquer suspeita de crime.

Em sua última entrevista dada ao Bild, em 2024, Alice revelou o desejo que compartilhava com a irmã de serem cremadas, e que suas cinzas fossem misturadas às da mãe, Elsa, e às do cachorro da família Yello. As duas viviam lado a lado e mantinham uma rotina conjunta até os últimos dias.

Nascidas na Alemanha, as irmãs começaram a dançar ainda crianças, quando participaram de produções da Ópera de Leipzig. A carreira profissional começou cedo, em 1952, quando se mudaram para Paris, onde viveram por cinco anos antes de seguirem para a Itália, em 1961. Foi lá que se tornaram um fenômeno televisivo, participando de atrações como Giardino d'Inverno e Studio Uno. O talento e a sincronia perfeita renderam a elas o apelido de "ar pernas da nação".





Durante as décadas seguintes, elas dividiram palco com grandes nomes do entretenimento europeu, tornaram-se presença constante na mídia e chegaram a posar para a Playboy nos anos 1970. Além disso, conquistaram prêmios como a Rosa de Ouro de Montreax, a Cruz Federal de Mérito alemã e a cidadania honorária da cidade natal, Nerchau. Em 2024, foram agraciadas ainda com a Ordem Bávara de Mérito.

A dupla retornou à Alemanha no fim dos anos 1980, onde manteve as atividades no meio artístico de forma mais discreta.

A data exata das mortes não foi divulgada, mas a imprensa alemã confirmou que ocorreu nos últimos dias.