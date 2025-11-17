Ex-dirigente espanhol acusado de assédio é atacado com ovos em evento

O agressor invadiu o espaço do evento e lançou ovos em direção a Rubiales enquanto o chamava de "sem-vergonha" - (crédito: Reprodução/Twitter/X/@MenInBlazers)

Durante o lançamento de seu novo livro, Matar a Rubiales, Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, foi alvo de ovadas do próprio tio, que também se chama Luis Rubén Rubiales, na última quinta-feira (13/11), em Madri. O agressor invadiu o espaço do evento e lançou ovos em direção a Rubiales enquanto o chamava de “sem-vergonha”.

O público imobilizou o homem até a chegada das autoridades. Em entrevista à imprensa, o tio não demonstrou remorso e afirmou sentir-se “muito bem”.

Luis Rubiales, the former Spanish FA executive who resigned after forcibly kissing a player following Spain’s victory in the 2023 Women’s World Cup, was hit with eggs at an event for his book.



The eggs were thrown by his uncle, also named Luis Rubiales.pic.twitter.com/c15oqdVIMD — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 14, 2025

De acordo com o jornal El Confidencial, Rubén rompeu relações com o sobrinho após o escândalo envolvendo a jogadora Jennifer Hermoso, na final da Copa do Mundo Feminina de 2023, quando o ex-dirigente beijou a atleta na boca sem consentimento durante a premiação — ato que resultou em sua renúncia, em uma suspensão de três anos imposta pela Fifa e em uma condenação por agressão sexual na Justiça.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

