Ex-dirigente espanhol acusado de assédio é atacado com ovos em evento

Durante o lançamento de seu novo livro, Matar a Rubiales, Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, foi alvo de ovadas do próprio tio, que também se chama Luis Rubén Rubiales, na última quinta-feira (13/11), em Madri. O agressor invadiu o espaço do evento e lançou ovos em direção a Rubiales enquanto o chamava de “sem-vergonha”.
O público imobilizou o homem até a chegada das autoridades. Em entrevista à imprensa, o tio não demonstrou remorso e afirmou sentir-se “muito bem”.
Luis Rubiales, the former Spanish FA executive who resigned after forcibly kissing a player following Spain’s victory in the 2023 Women’s World Cup, was hit with eggs at an event for his book.— Men in Blazers (@MenInBlazers) November 14, 2025
The eggs were thrown by his uncle, also named Luis Rubiales.pic.twitter.com/c15oqdVIMD
De acordo com o jornal El Confidencial, Rubén rompeu relações com o sobrinho após o escândalo envolvendo a jogadora Jennifer Hermoso, na final da Copa do Mundo Feminina de 2023, quando o ex-dirigente beijou a atleta na boca sem consentimento durante a premiação — ato que resultou em sua renúncia, em uma suspensão de três anos imposta pela Fifa e em uma condenação por agressão sexual na Justiça.
*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes