InícioMundo
VÍDEO

Ex-dirigente espanhol acusado de assédio é atacado com ovos em evento

Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, foi atacado pelo próprio tio, que o acusou de "dividir a família"

O agressor invadiu o espaço do evento e lançou ovos em direção a Rubiales enquanto o chamava de
O agressor invadiu o espaço do evento e lançou ovos em direção a Rubiales enquanto o chamava de "sem-vergonha" - (crédito: Reprodução/Twitter/X/@MenInBlazers)

Durante o lançamento de seu novo livro, Matar a Rubiales, Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, foi alvo de ovadas do próprio tio, que também se chama Luis Rubén Rubiales, na última quinta-feira (13/11), em Madri. O agressor invadiu o espaço do evento e lançou ovos em direção a Rubiales enquanto o chamava de “sem-vergonha”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O público imobilizou o homem até a chegada das autoridades. Em entrevista à imprensa, o tio não demonstrou remorso e afirmou sentir-se “muito bem”.

De acordo com o jornal El Confidencial, Rubén rompeu relações com o sobrinho após o escândalo envolvendo a jogadora Jennifer Hermoso, na final da Copa do Mundo Feminina de 2023, quando o ex-dirigente beijou a atleta na boca sem consentimento durante a premiação — ato que resultou em sua renúncia, em uma suspensão de três anos imposta pela Fifa e em uma condenação por agressão sexual na Justiça.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Jessica Sousa

Estudante de jornalismo e estagiária na equipe de Redes Sociais. Fã de literatura, de fotografia e de música.

Por Jessica Sousa
postado em 17/11/2025 22:15
SIGA
x