Trump defende príncipe da Arábia Saudita acusado de assassinato de jornalista

Presidente dos EUA ficou visivelmente irritado com pergunta de repórter sobre caso de jornalista crítico ao regime saudita assassinado em 2018 - (crédito: AFP)

Durante uma visita do príncipe saudita, Mohammed bin Salman, à Casa Branca, nesta terça-feira (18/11), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o herdeiro da Arábia Saudita não esteve envolvido no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018.

Uma repórter da rede ABC questionava o príncipe saudita sobre o caso, quando Trump prontamente interrompeu a pergunta e o impediu de responder. “Você não deveria constranger o nosso convidado com uma pergunta dessas”, declarou. “A licença da ABC deveria ser cassada”.

O republicano também afirmou que Mohammed “não sabia nada sobre isso”, se referindo ao envolvimento na morte do jornalista.

O príncipe é apontado em relatório da CIA, agência de inteligência dos EUA, como o mandante do crime, que ocorreu dentro do consulado saudita na Turquia. As investigações indicam que Kashoggi, crítico do regime saudita e colunista do Washington Post, foi estrangulado e esquartejado no local.

Bin Salman sempre negou qualquer envolvimento no caso e afirma que o assassinato foi “um grande erro”. A versão do governo saudita afirma que a morte do jornalista foi motivada por uma briga com pessoas dentro do consulado.

Visita à Casa Branca

Essa é a primeira vez que Bin Salman visita os Estados Unidos desde o assassinato de Kashoggi, em 2018. Durante coletiva no Salão Oval, Trump anunciou um investimento de US$ 600 bilhões da Arábia Saudita nos Estados Unidos.

Antes mesmo da chegada do monarca, o presidente norte-americano também anunciou a venda de jatos de combate F-35 para o regime saudita. Até então, apenas Israel contava com esse modelo de aeronaves em seu arsenal no Oriente Médio.

A visita marca uma tentativa de reaproximação da Arábia Saudita do Ocidente, após o isolamento internacional motivado pelo caso Kashoggi. O príncipe Bin Salman também busca reduzir a dependência do petróleo na economia saudita e investir em setores como mineração e turismo.

Durante a coletiva de imprensa no Salão Oval, Donald Trump elogiou os esforços do regime da Arábia Saudita em relação aos direitos humanos. “Temos um homem extremamente respeitado no Salão Oval hoje, e um amigo meu há muito tempo, um grande amigo meu, e estou muito orgulhoso do trabalho que ele fez", declarou. “O que ele fez é incrível, em termos de direitos humanos e tudo mais. E ele é o príncipe herdeiro, o futuro rei."