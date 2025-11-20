Mulher é presa após agredir namorado que recusou proposta de sexo a três

Em Clearwater, na Flórida (EUA), uma proposta de uma aventura sexual na madrugada terminou em confusão. O que começou como uma tentativa de apimentar a relação resultou em delegacia, boletim policial e uma história que dificilmente será esquecida pelo casal envolvido.

Segundo as autoridades norte-americanas ao portal Daily Star, uma mulher de 47 anos foi detida por agressão doméstica na madrugada de domingo (16/11) após atacar o namorado com socos no rosto quando ele se recusou a participar de um ato sexual a três. A prisão aconteceu por volta de 1h15, depois que ela perdeu o controle ao ver sua proposta rejeitada.

O relatório policial relata que Angel Lynn Curl convidou uma amiga para sua casa com a intenção de promover um encontro íntimo entre os três. A tensão surgiu quando tanto o namorado quanto a convidada disseram “não”.

O documento registra: “Após todas as partes recusarem participar da atividade sexual, a acusada ficou irritada e usou sua mão esquerda para repetidamente golpear a vítima múltiplas vezes no rosto com punho fechado enquanto ele estava sentado no sofá na sala de estar.”

A agressão ocorreu no apartamento onde o casal vive e mantém um relacionamento há dois anos. As autoridades não divulgaram a identidade do namorado nem da amiga, que presenciou toda a cena, embora não tenha sido agredida.

O boletim informa que não houve apreensão de armas no local, sinais de uso de drogas ou problemas de saúde mental, mas havia indícios de consumo de álcool. Após ser informada de seus direitos, Angel negou ter atacado o parceiro. A mulher foi liberada sob fiança e está proibida de manter contato com a vítima.

