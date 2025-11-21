A batalha de R$ 130 mil pela custódia do gato Gary

Um conflito improvável envolvendo a custódia de um gato custou cerca de R$ 130 mil a duas ex-colegas de quarto na Filadélfia, nos Estados Unidos. A história teve início quando Jessica comprou uma casa em 2024 e precisou se mudar temporariamente enquanto o imóvel passava por reformas. Como viajava com frequência a trabalho, pediu ajuda à então amiga Nicole DeNardo, que aceitara cuidar de Gary durante esse período.

As duas haviam se aproximado bastante desde que começaram a dividir apartamento em 2022, após se conhecerem por meio de um grupo no Facebook.

No entanto, a convivência amistosa ganhou contornos de disputa quando, segundo Jessica, Nicole passou a agir como tutora definitiva do animal, incluindo a alteração do nome dele no veterinário e a inclusão de seus próprios dados no microchip. Nicole, por sua vez, disse que a mudança de nome foi feita pelo consultório e que apenas quis garantir que seria contatada caso algo acontecesse com o gato.

Quando Jessica se preparou para levar Gary para a nova casa, as amigas não chegaram a um consenso sobre a guarda do felino, um gato de pelo curto, raça considerada exótica. A situação se agravou a ponto de Jessica entrar com um processo em dezembro de 2024 exigindo a devolução do animal. Nicole afirmou que, para ela, a discussão não tinha a ver com o gato, mas com tensões pessoais que surgiram entre as duas.

O caso seguiu para audiência e julgamento ao longo de um ano, até que o tribunal reconheceu o direito de Jessica, já que ela havia adquirido o gato em 2018. A decisão não agradou Nicole, que declarou ao The Philadelphia Inquirer sentir que seu cuidado diário com o animal não foi levado em conta. Mesmo assim, desejou que Gary, que descreveu como “brincalhão e doce”, tivesse uma vida feliz ao lado da antiga tutora.

O caso, que se arrastou por um ano, terminou com a decisão da Justiça da Pensilvânia a favor de Jessica Yang, enfermeira anestesista e dona original do felino Gary. Com o fim da batalha judicial, Gary voltou oficialmente para Jessica, encerrando um dos casos de disputa por animal de estimação.

