Rapper dos Fugees é condenado a 14 anos por esquema de doações ilegais

Pras Michel, do clássico trio dos anos 1990, foi considerado culpado por desviar milhões para a campanha de Obama - (crédito: Matt Winkelmeyer)

Prakazrel “Pras” Michel, rapper dos Fugees, foi condenado a 14 anos de prisão em Washington, D.C., após um júri federal decidir, em abril de 2023, que ele participou de um esquema para canalizar milhões de dólares de doações estrangeiras para a campanha de reeleição de Barack Obama em 2012.

Ele foi condenado por 10 acusações, incluindo conspiração, falsidade em registros e por atuar como agente estrangeiro não registrado. Parte do dinheiro veio do financista malaio Jho Low, ligado ao escândalo da 1MDB, e Michel também foi acusado de tentar obstruir uma investigação, influenciar testemunhas e mentir sob juramento.

De acordo com os promotores, Michel canalizou mais de US$ 120 milhões de Low Taek Jho, também conhecido como Jho Low, um financista malaio, por meio de “laranjas” para a campanha de Obama. Além disso, ele teria tentado interferir na investigação do Departamento de Justiça sobre Jho Low, assediado testemunhas e cometido perjúrio durante o julgamento.

Durante o processo, personalidades como o ator Leonardo DiCaprio e o ex-procurador-geral Jeff Sessions foram ouvidas como testemunhas. Na acusação, os promotores afirmaram que Michel “traiu seu país por dinheiro” e agiu de forma implacável para manter seu esquema, segundo a imprensa.

Apesar de as diretrizes da Justiça americana apresentarem recomendação para cadeia perpétua, a juíza Colleen Kollar-Kotelly definiu a pena em 14 anos, menos do que o pedido inicial dos promotores, mas ainda considerada pesada pelo advogado de defesa.

A defesa, liderada por Peter Zeidenberg, argumentou que a sentença é “totalmente desproporcional” e prometeu recorrer. Além da prisão, Michel terá três anos de liberdade condicional ao sair e deverá pagar uma multa de cerca de US$ 65 milhões, segundo fontes da imprensa.

Segundo documentos do Departamento de Justiça, o esquema de Michel não era apenas para beneficiar Obama: ele também tentou, mais tarde, influenciar a administração Trump para interromper investigações contra Jho Low.