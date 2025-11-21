Rapper dos Fugees é condenado a 14 anos por esquema de doações ilegais

Prakazrel “Pras” Michel, rapper dos Fugees, foi condenado a 14 anos de prisão em Washington, D.C., após um júri federal decidir, em abril de 2023, que ele participou de um esquema para canalizar milhões de dólares de doações estrangeiras para a campanha de reeleição de Barack Obama em 2012.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ele foi condenado por 10 acusações, incluindo conspiração, falsidade em registros e por atuar como agente estrangeiro não registrado. Parte do dinheiro veio do financista malaio Jho Low, ligado ao escândalo da 1MDB, e Michel também foi acusado de tentar obstruir uma investigação, influenciar testemunhas e mentir sob juramento.
De acordo com os promotores, Michel canalizou mais de US$ 120 milhões de Low Taek Jho, também conhecido como Jho Low, um financista malaio, por meio de “laranjas” para a campanha de Obama. Além disso, ele teria tentado interferir na investigação do Departamento de Justiça sobre Jho Low, assediado testemunhas e cometido perjúrio durante o julgamento.
Durante o processo, personalidades como o ator Leonardo DiCaprio e o ex-procurador-geral Jeff Sessions foram ouvidas como testemunhas. Na acusação, os promotores afirmaram que Michel “traiu seu país por dinheiro” e agiu de forma implacável para manter seu esquema, segundo a imprensa.
Apesar de as diretrizes da Justiça americana apresentarem recomendação para cadeia perpétua, a juíza Colleen Kollar-Kotelly definiu a pena em 14 anos, menos do que o pedido inicial dos promotores, mas ainda considerada pesada pelo advogado de defesa.
A defesa, liderada por Peter Zeidenberg, argumentou que a sentença é “totalmente desproporcional” e prometeu recorrer. Além da prisão, Michel terá três anos de liberdade condicional ao sair e deverá pagar uma multa de cerca de US$ 65 milhões, segundo fontes da imprensa.
Segundo documentos do Departamento de Justiça, o esquema de Michel não era apenas para beneficiar Obama: ele também tentou, mais tarde, influenciar a administração Trump para interromper investigações contra Jho Low.
Saiba Mais
- Mundo O novo plano 'secreto' de Trump para acabar com guerra na Ucrânia
- Mundo A batalha de R$ 130 mil pela custódia do gato Gary
- Mundo Pelo menos três mortos após terremoto de magnitude 5,5 em Bangladesh
- Mundo Mexicana Fátima Bosch, que reagiu à bronca de organizador, é coroada Miss Universo
- Mundo Mulher é presa após agredir namorado que recusou proposta de sexo a três
- Mundo Ucrânia está pronta para trabalhar com EUA no plano para acabar com a guerra