Ucrânia: Trump põe Zelensky contra parede ao cobrar resposta

O Dia de Ação de Graças, em 27 de novembro, foi escolhido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como a data-limite para Volodymyr Zelensky dizer se aceita ou não o plano de paz formulado pela Casa Branca. "Se as coisas funcionam, você tende a estender os prazos. Mas a próxima quinta-feira acreditamos ser uma data apropriada", declarou o republicano à rádio Fox. O líder ucraniano não poupou críticas à proposta.

Em pronunciamento à nação, por meio de vídeo, Zelensky alertou: "Este é um dos momentos mais difíceis de nossa história; a pressão sobre a Ucrânia é uma das mais difíceis". "Agora, a Ucrânia enfrenta uma escolha muito difícil: a perda da dignidade ou o risco de perder um aliado-chave; os difíceis pontos do plano de paz ou um inverno extremamente difícil."

Segundo o líder da Ucrânia, as propostas americanas prenunciam "uma vida sem liberdade, sem dignidade, sem justiça". Zelensky também prometeu que "não trairá o seu país". Por sua vez, o presidente russo, Vladimir Putin, assegurou que o plano pode "estabelecer as bases" para um acordo definitivo e se disse pronto a mostrar "flexibilidade". Ao mesmo tempo, o chefe do Kremlin ameaçou conquistar mais territórios, caso Zelensky rejeite o acordo.

Capitulação

"Zelensky simplesmente sabe que não pode assinar esse plano. Isso significa uma capitulação", explicou ao Correio, por telefone, Peter Zalmayev, diretor da organização não governamental Eurasia Democracy Initiative (em Kiev). "Não vejo diferença entre o que a Rússia deseja e o que a Ucrânia obteria com o plano. Agora, Trump impõe um prazo muito curto para Zelensky. O texto prevê o encolhimento do exército e a cessão de territórios ocupados na região do Donbass (leste). Com isso, centenas de milhares de pessoas se tornariam automaticamente cidadãos russos. É um pacto horrível e muito injusto com a Ucrânia", disse.

Professor de política comparada da Universidade Kyiv-Mohyla (em Kiev), Olexiy Haran afirmou ao Correio que alguns dos 28 pontos do plano de Trump parecem "muito estranhos e malucos". "O acordo parece uma espécie de modelo, algo passível de ser discutido e modificado", observou. "Existe uma regra geral diplomática que diz: 'Nunca negocie sob um prazo'. Quando há um deadline, o resultado costuma ser realmente ruim."

Haran acredita que o texto do plano tenha sido redigido por Steven Witkoff, enviado diplomático da Casa Branca, e pelos russos. "No rascunho publicado, Trump repete o que a Rússia tentou impôr à Ucrânia em 2022 e vai além. Putin receberia, inclusive, partes da região Donbass não ocupada militarmente por suas forças", comentou o estudioso. Ele considera incomum a demanda de redução do contingente ucraniano. "A Ucrânia não está atacando a Rússia, mas o contrário. Estamos sob ameaça e querem que nosso exército seja reduzido?", questionou.



Oposição europeia

Líderes da União Europeia (UE) se alinharam à posição da Ucrânia e condenaram as bases do plano de Trump. "Para que um plano funcione, é necessário que ucranianos e europeus estejam envolvidos", disse a estoniana Kaja Kallas, chefe de diplomacia da União Europeia, na quinta-feira.

OS 28 PONTOS DO PLANO DE TRUMP

»1. Será confirmada a soberania da Ucrânia.



» 2. Será concluído um acordo global de não agressão entre Rússia, Ucrânia e Europa.



» 3. Espera-se que a Rússia não invada países vizinhos e que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não se expanda mais.



» 4. Será mantido um diálogo entre Rússia e Otan, com a mediação dos EUA, sobre segurança.



» 5. A Ucrânia receberá garantias de segurança confiáveis.



» 6. O tamanho das Forças Armadas ucranianas será limitado a 600 mil homens.



» 7. A Ucrânia aceita incluir em sua Constituição que não se juntará à Otan.

» 8. A Otan aceita não posicionar tropas na Ucrânia.



» 9. Os aviões de combate europeus permanecerão estacionados na Polônia.

» 10. Os EUA receberão uma compensação pelas garantias de segurança. Se a Ucrânia invadir a Rússia, perderá a garantia. Se a Rússia invadir a Ucrânia, além de uma resposta militar coordenada e firme, todas as sanções globais serão reinstauradas e o reconhecimento dos novos territórios será revogado. Se a Ucrânia lançar um míssil contra Moscou ou São Petersburgo sem motivo, a garantia de segurança será considerada inválida.

» 11. A Ucrânia cumpre os requisitos para ser membro da União Europeia e se beneficiará de um acesso preferencial de curto prazo ao mercado europeu, enquanto o tema é estudado.

» 12. Um pacote global robusto de medidas para reconstruir a Ucrânia, incluindo a criação de um Fundo de Desenvolvimento da Ucrânia.

» 13. A Rússia voltará a fazer parte da economia global.

» 14. Serão investidos US$ 100 bilhões (R$ 533 bilhões) em ativos russos congelados em iniciativas lideradas pelos Estados Unidos para reconstruir e investir na Ucrânia, com os EUA recebendo 50% dos lucros desta operação. A Europa adicionará US$ 100 bilhões para a reconstrução da Ucrânia.

» 15. Será estabelecido um grupo de trabalho conjunto russo-americano sobre questões de segurança, para garantir o cumprimento do acordo.



» 16. A Rússia incluirá em sua legislação sua política de não agressão em relação à Europa e à Ucrânia.

» 17. Os EUA e a Rússia concordarão em estender a validade dos tratados sobre não proliferação e controle de armas nucleares, incluindo o Tratado START I.

» 18. A Ucrânia aceita ser um Estado não nuclear de acordo com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.

» 19. A usina nuclear de Zaporizhzhia será reativada sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), e a eletricidade produzida será distribuída de forma equitativa entre Rússia e Ucrânia.

» 20. Ambos os países se comprometem a implementar programas educacionais destinados a promover o entendimento e a tolerância.

» 21. A Crimeia, Luhansk e Donetsk serão reconhecidos de facto como russos, inclusive pelos Estados Unidos. Kherson e Zaporizhzhia permanecerão congelados na linha de contato, o que implica um reconhecimento de fato dessa linha de contato.

» 22. Após concordarem sobre disposições territoriais futuras, tanto a Rússia quanto a Ucrânia se comprometem a não alterar essas disposições pela força.

» 23. A Rússia não impedirá que a Ucrânia utilize o rio Dnieper para suas atividades comerciais, e serão alcançados acordos sobre o transporte livre de grãos no Mar Negro.

» 24. Será estabelecido um comitê humanitário para resolver questões sobre troca de prisioneiros, devolução de restos mortais, reféns e civis detidos, e será implementado um programa de reunificação familiar.

» 25. A Ucrânia realizará eleições dentro de 100 dias.

» 26. Todas as partes envolvidas neste conflito receberão uma anistia completa por suas ações durante a guerra.

» 27. Este acordo será legalmente vinculativo. O Conselho de Paz, liderado pelo presidente americano, Donald Trump, será responsável por supervisionar sua implementação.

» 28. Assim que todas as partes aceitarem este memorando, o cessar-fogo entrará em vigor imediatamente.