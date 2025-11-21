Em meio a crise, BRB divulga resultados e reafirma solidez; leia nota

O BRB negou ser alvo de bloqueio de bens por parte da Justiça e contratou uma auditoria externa especializada para apurar as suspeitas de fraudes - (crédito: Ed Alves/CB)

O Banco de Brasília (BRB) se pronunciou pela segunda vez após o início da Operação Compliance Zero, que investiga compra de títulos de crédito falsificados envolvendo a instituição e o Banco Master.

Por meio de nota, a instituição informou que, dos R$ 12,76 bilhões referentes ao que o banco classificou como “exposição bruta de carteiras com documentação fora do padrão exigido”, mais de R$ 10 bilhões já foram liquidados ou substituídos e o restante “não constitui exposição direta ao Banco Master”.

“Todo o processo de substituição de carteiras e adição de garantias, prática prevista em contrato, foi reportado e acompanhado pelo Banco Central”, disse a nota divulgada pelo banco. “Importante ressaltar que o BRB atua como credor na liquidação extrajudicial e reforçou controles internos. As carteiras atuais seguem padrão adequado, e o Banco permanece sólido e colaborando com as autoridades”, garantiu a instituição.

Atualmente, o BRB possui mais de R$ 80 bilhões em ativos, mais de R$ 60 bilhões em carteira de crédito e registrou lucro líquido recorrente de R$ 518 milhões no 1º semestre, com margem financeira superior a R$ 2,3 bilhões, reforçando a solidez em 59 anos de atuação do Banco.

A instituição atende mais de 10 milhões de clientes em 97% do território nacional. Conta com 988 pontos físicos e a liderança no crédito imobiliário no Distrito Federal (64% de market share), sendo o 5º maior banco do País nesse segmento e 2º entre os bancos públicos, apoiado por mais de R$ 72 bilhões em captações.

Assessoria de Imprensa - Banco BRB