Brasileiro será presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos

Jurista é formado pela Universidade de Brasília e atua no tribunal desde 2022 - (crédito: Divulgação)

Rodrigo Mudrovitsch foi eleito, nesta sexta-feira (21/11), presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). A votação interna aconteceu em San José, na Costa Rica. Ele é o terceiro brasileiro a ocupar o cargo desde 1979, ano da criação do tribunal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O jurista, formado pela Universidade de Brasília (UnB), atua na Corte desde 2022. Ele assumirá o biênio 2026-2027 à frente da instância judicial máxima de proteção aos direitos humanos nas Américas. A chilena Patrícia Perez Goldberg foi eleita a vice-presidente.

Leia também: Justiça condena homens que assediaram DJ após abertura das Olimpíadas



O brasileiro foi o mais votado entre os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) para integrar o tribunal, recebendo 16 dos 24 votos.

Antes de chegar à IDH, a atuação de Mudrovitsch foi marcada pela participação na comissão de juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil brasileiro e no grupo encarregado de propor a reforma da Lei de Improbidade Administrativa.

Leia também: Como parceiros do Brasil no Brics bloqueiam plano de Lula contra combustíveis fósseis na COP30



Na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ele presidiu a Comissão Especial de Estudo do Direito Penal e participou de grupos voltados aos direitos humanos, reformas legislativas e governança institucional.

Leia também: Trump anuncia assinatura de lei para tornar públicos arquivos do caso Epstein



Já na Corte, Mudrovitsch participou de julgamentos de grande relevância, como os casos Capriles vs. Venezuela e Gadea Mantilla vs. Nicarágua, onde defendeu eleições livres e direitos políticos, e Córdoba vs. Paraguai, defendendo a proteção de crianças e adolescentes pelos Estados.