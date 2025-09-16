Girassol do EUA se torna o mais alto do mundo; conheça o "clover"

Um girassol entrou para o livro dos recordes após atingir a marca de 10,9 metros de altura. O caso foi registro em Fort Wayne, estado de Indiana (EUA), e superou em quase dois metros o recorde estabelecido há quase 10 anos, de um girassol da Alemanha, que chegou a 9,17 metros.
A planta, que ganhou o nome de "Clover", foi semeada pelo paisagista ucraniano Alex Babich, já a medição oficial da flor ocorreu no começo deste mês pelo Departamento de Pesos e Medidas do Condado de Allen e por especialistas da Universidade Purdue.
O Guinness World Records chegou a declarar que o girassol é facilmente do tamanho de uma casa de três andares. O trabalho para tamanho feito se iniciou sete anos atrás, quando Babich começou a selecionar sementes de girassol, e trocá-las com outros entusiastas do tema.
Para chegar a tal altura, foram precisos alguns cuidados especiais com “Clover”. A construção de uma estrutura para que a planta se apoiasse enquanto fosse crescendo foi necessária. Também foram importantes algumas técnicas para que a planta continuasse saudável, como a germinação em ambiente controlado durante a primavera.
