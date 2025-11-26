Homem diz ter visto e conversado com Jesus após morte cerebral nos EUA

Após passar por uma experiência de morte cerebral, um homem afirmou não apenas ter "visto e convsersado com Jesus", como também ter estado no Paraíso, um local "cheio de flores e cores vibrantes e uma sensação de paz e amor".

O relato do americano Robert Marshall foi feito durante entrevista concedida ao podcast NextLevelSoul, também dos EUA. Ele conta ter tido a experiência completa sobre o destino humano após a morte. Tudo aconteceu por conta de um vazamento de sangue na região dos pulmões. O problema gerou hipóxia aguda, insuficiência respiratória e parada cardíaca.

Marshall passou 90 minutos sem oxigenação no cérebro e teve morte cerebral determinada. Em seguida, precisou ser reanimado três vezes. Em cada uma das ocorrências, o americano conta ter ido ao Paraíso, onde se encontrou com Jesus.

"Não tive uma 'experiência de quase morte'. Eu realmente morri", contou, durante o podcast. Segundo ele, a primeira experiência de pós-vida durou 15 minutos. A segunda, 17 minutos. A terceira foi a mais longa. Durou 43 horas e 28 minutos, período em que esteve em coma. Marshall ainda escreveu um livro sobre a experiência, entitulado como 44 hours in Heaven (44 horas no Paraíso, em tradução livre).

De acordo com ele, o Céu é cheio de carvalhos enormes, flores e cores vibrantes e, também, "uma sensação de paz e amor”. Ao se encontrar com Jesus, pediu para voltar à vida, por conta da esposa. No terceiro encontro, então, Jesus o avisou que o cérebro estava destruído, mas que "ele poderia e iria mandá-lo de volta com algumas condições".

De acordo com o relato, Jesus teria dito que mandaria o homem de volta "por meio de um milagre que ninguém poderá negar: nem médicos, nem enfermeiras e nem cientistas. Ninguém poderá negar que eu sou Deus e que eu fiz isto, e não haverá dúvida que eu estou vivo, que eu sou real e o Paraíso também".

Como troca por ter voltado à vida, o americano precisaria contar a todos sobre o episódio, e o por que voltou à vida. Também seria necessário responder a todos os questionamentos sobre o que aprendeu durante a estadia no Paraíso. Depois da 44ª hora, Marshall acordou pela terceira vez, nas dependências do hospital onde estava internado, revivido pelos médicos.